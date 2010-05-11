وضعیت صادرات زعفران خراسان رضوی نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا میری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: زعفران استان با توجه به محدودیت‎های ایجاد شده توسط دولت و نوسانات شدید بازار، در وضعیت نامناسبی قرار دارد ولی امیدوارم بتوانیم با تعامل با سازمان‌های مختلف این موانع را برطرف بسازیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد در مورد ورود زعفران تقلبی به بازار افزود: زعفران تقلبی وارد کشور نمی‌شود و فقط نوعی کلاله زعفران با رنگ و پودر شیمیایی وجود دارد که با توجه به اطلاع‎رسانی به سازمان‌های مختلف در حال کنترل این قضیه هستیم.

میری تصریح کرد: خوشبختانه در سال جدید با بازرسی‌های به عمل آمده، موفق به شناسایی 36 واحد غیرمجاز شده‌ایم که این واحدها در حال اخذ مجوزهای مربوطه هستند.

وی در ارتباط با عملکرد اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد در سال 88 افزود: از عملکرد خود راضی هستیم البته این رضایت را باید شهروندان بیان کنند اما طبق بررسی به عمل آمده توسط مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد ما جزو سه اتحادیه برتر شهر مشهد در سال 88 بوده‌ایم.

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد با اعلام قیمت‌های روز زعفران، اظهار داشت: قیمت هر کیلو زعفران پوشال 22 میلیون ریال تا 27 میلیون ریال، قیمت هر کیلو زعفران سرگل 24 میلیون ریال تا 26 میلیون ریال و قیمت هر کیلو زعفران دسته 19 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال است.

میری مهمترین برنامه اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد در سال 89 را افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید بیان کرد و ادامه داد: برای اجرای این اهداف ما در حال تهیه ماشین آلات مخصوص جداسازس کلاله زعفران هستیم و استانداردسازی زعفران و شناسنامه‎‌دار کردن آن ازدیگر اهداف اتحادیه است.