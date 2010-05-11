به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین دوسالانه بین‌المللی خوشنویسی ایران با حضور محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری این دو سالانه، محمد شفیعی‌ها مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان قزوین، غلامحسین امیرخانی، جلیل رسولی و نصرت‌الله افجه‌ای صبح امروز 21 اردیبهشت‌ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

شالویی در این نشست گفت: خوشنویسی هنری اصیل و صد در صد ایرانی است و هنرمندان پیشکسوت در این عرصه فعالیت می‌کنند. امروز هم ستارگانی از این آسمان هنری را در جمع خود داریم. خوشنویسی هنری است که با اعتقادات دینی ما عجین شده است. این هنر در تمام شهرها مورد توجه قرار دارد و با توجه به اینکه قزوین مهد خوشنویسان است، به همین دلیل دبیرخانه دائمی را در این شهر تشکیل دادیم.

وی در ادامه افزود: بهتر است برنامه‌های هنری خارج از تهران و در هر شهری با یک رویکردی هنری برپا شود. در شورای سیاست‌گذاری این دو سالانه از افراد برجسته دعوت کردیم و جلسات مختلف هم برگزار شود که می‌توانم به اساتید برجسته همچون امیرخانی، رسولی، افجه‌ای، خوروش و ... اشاره کنم که با ما همکاری صمیمانه‌ای داشتند. دو سالانه خوشنویسی برنامه نوپایی است. گرچه خوشنویسی در ایران قدمت طولانی دارد.

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد خاطرنشان ساخت: البته دلیل اینکه چرا تاکنون دو سالانه خوشنویسی برگزار نشده، نمی‌دانم، اما به هر حال شرایط برای برگزاری چنین برنامه‌ای فراهم نبود و امسال توانستیم این برنامه را برگزار کنیم. امروز جامعه یکدست و هماهنگی در خوشنویسی داریم

محمد شفیعی‌ها نیز با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه این دوسالانه در تابستان پارسال گفت: بعد از راه‌اندازی دبیرخانه و مشخص شدن زمان برگزاری دوسالانه خوشنویسی فراخوان آن منتشر شد و خوشنویسان از این دو سالانه استقبال خوبی کردند و از همه استان‌ها به غیر از استان هرمزگان شرکت‌کننده داشتیم. از شرکت‌کنندگان خواسته بودیم آثارشان را در قالب سی دی ارائه دهیم. 1720 اثر ارسال شد و بعد از اینکه در مرحله دوم ارزیابی قرار گرفت. 408 نفر آثارشان برای رقابت انتخاب شد که شامل 571 اثر بود. این آثار در نمایشگاه دو سالانه در معرض دید قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از این تعداد 67 نفر خانم و 341 نفر آقا در پنج رشته نستعلیق، نستعلیق شکسته، نسخ، ثلث و گرایش‌های نوین حضور دارند. در نستعلیق 275 اثر، در نستعلیق شکسته 130 اثر، در نسخ 44 اثر، در ثلث 50 اثر و در گرایش‌های نوین 72 اثر در مرحله داوری است. البته آثاری هم که در حدی نبودند که وارد رقابت شوند، به پاس زحمت دوستان تصمیم گرفته‌ایم نمایشگاه دیگری جدا از نمایشگاه اصلی هم برگزار کنیم تا این آثار هم در معرض دید قرار بگیرند. پنج سمینار هم با عناوین نقش ایرانیان در پیدایش خوشنویسی، نقش کتابت قرآن در پیدایش هنر و ... هم برگزار می‌شود.

در ادامه نشست علی تن نماینده مرکز تجسمی وزارت ارشاد گفت: برگزاری این دو سالانه حرکت عزیمی است که همه در این حرکت نقش داریم، به همین دلیل باید اختلاف‌نظر‌ها کنار گذاشت، چرا که حرکت عظیم است. در شورای راهبری از هنرمندان صاحب نظر دعوت کردیم. البته برخی اساتید به دلیل مشکلاتی که داشتند در هیئت داوران حضور نداشتند.

غلامحسین امیرخانی ضمن قدردانی از حاضران مراسم توضیحاتی درباره داوری داد و گفت: اولین دو سالانه خوشنویسی را ارشاد سال 75 برگزار کرد که بعد فاصله افتاد. بعد من به میراث فرهنگی پناه بردم، اما باز هم آرزوی ما برآورده نشده تا به امروز که خوشبختانه دو سالانه خوشنویسی برپا شده است.

وی ادامه داد: دلیل اینکه افرادی که پنج سال پیش مقام آوردند و حالا دیگر شرکت نمی‌کنند به این خاطر است که جرات شرکت کردن را ندارند، چرا که جوانان با عیار خوبی آمده‌اند.

جلیل رسولی اشاره کرد: خوشحالم که به واسطه این دو سالانه خون تازه‌ای به رگ خوشنویسی دمیده شده است. آثار ارائه شده بد نیست و امیدوارم دوسالانه‌های بعدی قوی‌تر و منسجم‌تر برگزار شود.

نصرت‌الله افجه‌ای هم گفت: در این جلسه جای گلایه نیست. خوشنویسی تاکنون مهجور مانده است. البته هیچ وقت این هنر محکوم نشده و در تاریخ هنر جایگاه داشته است. قزوین آمادگی برگزاری دوسالانه را نداشت، اما به نحو مطلوبی این کار را انجام می‌دهد. کتابی هم تالیف می‌شود که در آن به زنان خوشنویس پرداخت شده و آنها را معرفی می‌کند.

محمد شفیعی‌ها هم درباره اینکه چرا آثار خارجی در این دوره از دو سالانه نیست، اما از کلمه بین‌المللی استفاده شده، گفت: ما قصد داریم رقابت بین‌المللی باشد. گرچه در این دوره این طور نیست، اما داوران بین‌المللی حضور دارند.

شالویی خاطرنشان ساخت: کتاب نمایشگاه چاپ می‌شود و آثار هم خریداری می‌شود.