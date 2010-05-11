به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح امروز به همراه اصغر حاجیلو سرپرست تیم ملی، بیوتر، علیرضا منصوریان و منصور رشیدی در نشست خبری تیم ملی در حضور نمایندگان رسانه ها به سئوالات آنها پاسخ گفت.

قطبی در خصوص حضور منصوریان در تیم ملی اظهار داشت: پیش از این عنوان شده بود که من به مربیان ایرانی اعتقاد ندارم در این صورت باید به خودم هم اعتقاد نداشته باشم چون من هم یک مربی ایرانی هستم. ما سال گذشته تلاش کردیم منصور ابراهیم زاده را که از مربیان فهمیم فوتبال ایران است به خدمت بگیریم اما از آنجایی که ایشان با ذوب آهن قرارداد داشت موفق به انجام این کار نشدیم.

وی در ادامه با بیان اینکه منصوریان از تجربه ملی و باشگاهی خوبی برخوردار است، افزود: ما فکر کردیم باید شخصی را به عنوان مربی در تیم ملی داشته باشیم که کفش بازی ملی را پوشیده باشد همچنین در لیگ برتر بازی کرده باشد. همچنین کسی که سابقه حضور در لیگ های خارجی را دارا باشد و البته به لحاظ سنی به بازیکنان نزدیک باشد. به همین منظور علی منصوریان را به کمیته فنی پیشنهاد دادم و به نظرم آنچه از اهمیت بالاتری برخوردار است شخصیت یک شخص است نه رنگ پیراهن او.

سرمربی تیم ملی با اشاره به اردوی 14 روزه اتریش گفت: ما برای اینکه بتوانیم حضور موفقی در جام ملت های آسیا داشته باشیم دو اردوی تدارکاتی را در نظر گرفته ایم که یکی از آنها اردوی 14 روزه در اتریش است. اردوی دیگر را در آستانه برگزاری جام ملتها، در قطر برگزار می شود. اردوی اتریش از 20 تیرماه شروع خواهد شد و تا دوم مردادماه ادامه خواهد یافت. این اردو فرصت مناسبی است که ما بتوانیم از آنجایی که تیم های ملی بازی ندارند با بهترین تیم های باشگاهی بازی کنیم ضمن اینکه از این پس با تقویمی که فدراسیون فوتبال آن را برنامه ریزی کرده می توان در روزهای فیفا در اختیار خواهیم داشت.

وی افزود: دو هفته قبل از جام ملتها در نزدیکی قطر اردو می زنیم ما در این اردو دو بازی دوستانه رسمی و دو بازی غیر رسمی برگزار خواهیم کرد که بازیکنان را به شرایط بازی نزدیک کنیم. تیم ایران 4 روز قبل از آغاز جام ملتها به دوحه می رود و از آنجا که 4 روز بعد از شروع جام ملتها اولین بازی ما آغاز می شود این فرصت را نسبت به تیم های دیگر خواهیم داشت که استراحت بیشتری داشته باشیم. چنانچه بتوانیم در دیدار با عراق و کره شمالی نتایج خوبی کسب کنیم این فرصت را خواهیم داشت تا در دیدار با امارات به بازیکنان اصلی خود استراحت بدهیم.

قطبی در ادامه تصریح کرد: تیم ملی ایران 35 سال است که با مربیان و بازیکنان مختلف طعم قهرمانی در جام ملتهای آسیا را نچشیده است. در حال حاضر شرایط فدراسیون شرایط مثبتی است اما عده ای هستند که هدفشان کارشکنی و خودنمایی است به نظرم این فرهنگ نباید در نزد هیچکس وجود داشته باشد.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این شایعه که به او توصیه شده تا یک بازیکن را از ترکیب تیم ملی به کنار بگذارد و جلسه ای که او در همین رابطه با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی داشته، گفت: من همیشه سعی می کنم در مورد مسائل کلان با رئیس سازمان صحبت کنم. من به نظر همه احترام می گذارم چرا که هر کس از نظر و دیدگاه خودش به مسائل نگاه می کند. وقتی من بازیکنی را برای تیم ملی انتخاب می کنم به هیچ وجه برایم اهمیتی ندارد که او در چه تیمی بازی می کند بلکه انتخاب ما، انتخابی فنی و ملی است. من در قبال 75 میلیون ایرانی عاشق مسئولم.

ادامه دارد....