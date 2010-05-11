93 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی به سیستم مدرن آبیاری مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سجاد برشنده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برای استفاده بهینه از آب کشاورزی باید در 220 هزار هکتار از اراضی استان کانال اصلی احداث شود، افزود: در این راستا طرح احداث شبکه مدرن آبیاری در 27هزار هکتار از ارضی در دست مطالعه است.

وی بیان داشت: تاکنون 55 هزار هکتار شبکه اصلی آب در استان احداث شده و عملیات احداث 57 هزار هکتار نیز در دست اقدام است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در خصوص ضرورت اعمال مدیریت در بخش آب استان، اظهار داشت: باید نگرش به مقوله آب به عنوان عنصر حیات بخش و یک کالای سرمایه ای اصلاح شود که در غیر این صورت موضوع بهره برداری از آب همچنان سردرگم باقی خواهد ماند.

به گفته ی برشنده تا هنگامی آب با قیمتهای کم به مردم عرضه شود، قادر به مدیریت آبهای سطح و زیر زمینی نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده یک متر مکعب آب در شهرها 700 ریال و در مزارع یک هزار و 300 ریال است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که متاسفانه قیمت پائین عرضه آب امکان خدمات دهی مطلوب را سلب کرده است.

برشنده با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای توسعه آبیاری تحت فشار گفت: آبیاری تحت فشار زمانی معنا پیدا می کند که آب بها حد اقل ده برابر شود.

وی افزود: در بخش توسعه اراضی تحت پوشش بهره برداران از بحث مشارکت استقبال می کنند اما در بهبود کیفیت آبیاری بحث فراخوان ها برای مشارکت همچنان بی پاسخ می ماند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون سدهای کرم آباد، نازلو، باراندوز و سیمینه رود دارای کد اجرایی هستند، اظهار داشت: برای تامین اعتبار اجرای این طرحها به دنبال جذب سرمایه گذار یا اوراق مشارکت هستیم.

به گفته برشنده اجرای سد غازان در آخرین مرحله مطالعاتی قرار دارد که امیدواریم پس از تصویب در کمیته تخصصی ویژه اجرایی شود.

وی با بیان اینکه آبگیری سد آغ چای بزودی شروع می شود، یادآور شد: این سد هم اکنون از 95 درصد پیشرفت فیزیکی بروخودار بوده و تنها سدی است که همزمان با اجرای سد، شبکه انتقال آب اجرا و 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.