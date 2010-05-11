محتوای کتابهای آموزشی تغییر می کند

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ساختار جدید نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش از سال تحصیلی 90- 91 در کشور آغاز می شود و درحال حاضر تدوین محتوایی کتابهای درسی آغاز شده است.

وی افزود: محتوای کتابهای آموزشی در این ساختار قطعا تغییر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در این تغییرات باید محتوای کتابها به گونه ای باشد که دانش آموزان وادار به تفکر شده، سئوال محور و به دنبال یافتن پاسخ سئوالات باشند و مفاهیم را بخوبی درک نمایند.

قربان خاطرنشان کرد: این ساختار آموزشی سبب می شود که دانش آموزانی خلاق و نو آور داشته باشیم.

وی درخصوص کادر مدارس ابتدایی نیز گفت: در مدارس ابتدایی به بهترین نیروها و با انگیزه بالا و شادابی و نشاط نیاز داریم.

قربان با تاکید بر اینکه معلمان امروز جامعه ما باید به علم روز آگاهی داشته باشند و خودشان در راستای افزایش آگاهی های خود گام بردارند گفت: امروز حتی در دوره های پیش دبستانی و دبستان نیز نمی توان با علوم دیروز آموزش داد و در واقع با علوم دیروز نمی توان بچه های امروز کشور را تربیت کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در دوران ابتدایی نه تنها هدر دادن سرمایه نیست، بلکه به صورت گسترده و عمیق پاسخگوی جامعه است.

وی آموزش نیروی انسانی را مهمترین رویکرد جامعه دانست و گفت: آموزش معلمان، توجه به مشارکت فراگیران و برقراری ارتباط نزدیک با دانش آموزان با والدین، توجه به ارتقای کیفی آموزش در تمام برنامه ها باید در دستور کار دست اندرکاران آموزش ابتدایی در کشور باشد.