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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

قربان:

محتوای کتابهای آموزشی تغییر می کند

محتوای کتابهای آموزشی تغییر می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای ساختار جدید نظام آموزشی طی سال تحصیلی 90-91 خبر داد و گفت: محتوای کتابهای آموزشی در این ساختار دچار تغییر می شود.

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ساختار جدید نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش از سال تحصیلی 90- 91 در کشور آغاز می شود و درحال حاضر تدوین محتوایی کتابهای درسی آغاز شده است.

وی افزود: محتوای کتابهای آموزشی در این ساختار قطعا تغییر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در این تغییرات باید محتوای کتابها به گونه ای باشد که دانش آموزان وادار به تفکر شده، سئوال محور و به دنبال یافتن پاسخ سئوالات باشند و مفاهیم را بخوبی درک نمایند.

قربان خاطرنشان کرد: این ساختار آموزشی سبب می شود که دانش آموزانی خلاق و نو آور داشته باشیم.

وی درخصوص کادر مدارس ابتدایی نیز گفت: در مدارس ابتدایی به بهترین نیروها و با انگیزه بالا و شادابی و نشاط نیاز داریم.

قربان با تاکید بر اینکه معلمان امروز جامعه ما باید به علم روز آگاهی داشته باشند و خودشان در راستای افزایش آگاهی های خود گام بردارند گفت: امروز حتی در دوره های پیش دبستانی و دبستان نیز نمی توان با علوم دیروز آموزش داد و در واقع با علوم دیروز نمی توان بچه های امروز کشور را تربیت کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در دوران ابتدایی نه تنها هدر دادن سرمایه نیست، بلکه به صورت گسترده و عمیق پاسخگوی جامعه است.

وی آموزش نیروی انسانی را مهمترین رویکرد جامعه دانست و گفت: آموزش معلمان، توجه به مشارکت فراگیران و برقراری ارتباط نزدیک با دانش آموزان با والدین، توجه به ارتقای کیفی آموزش در تمام برنامه ها باید در دستور کار دست اندرکاران آموزش ابتدایی در کشور باشد.

کد مطلب 1081008

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