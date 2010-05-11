سازمان دانش آموزی باید محل پرورش مسائل دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری ظهر سه شنبه در مراسم سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی در مجموعه فرهنگی تفریحی کوهسنگی مشهد افزود: سازمان دانش آموزی مکان مناسبی جهت پرورش استعدادها، نهادینه و درونی کردن باورها و ارزشهای اسلامی است و توسط مربیان و معلمین مسائل دینی اجتماعی و فرهنگی به بهترین شیوه ممکن به دانش آموزان در گروه های سنی جوانی و نوجوانی هستند آموزش داده می شود.

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی با تشبیه جوانی و نوجوانی به بهار گفت: نوجوانی و جوانی فصل شادابی، طراوات و نشاط است و دانش آموزان باید در این مقطع سنی بهترین استفاده را از این سن ببرند و در بدست آوردن مهارت در فنون مختلف تلاش نمایند.

هژبری ادامه داد: جوانی و نوجوانی سن حساس و شکننده ای محسوب می شوند که اگر این گروه سنی با عدم نظارت صحیح خانواده ها و ناآگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب مواجه شوند منجر به شکل گیری و پیدایش برخی آسیب های اجتماعی می شوند و در خصوص جلوگیری از این مسائل میتوان جوانان را به سمت معنویات ، تفریحات سالم و پرنشاط اقدام کرد.

همچنین در این مراسم مدیر سازمان دانش آموزی خراسان رضوی گفت: هدف از برگزاری این مراسم به نمایش گذاشتن توانمندی دانش آموزان و مربیان، نظم و انضباط سازمان دانش آموزی تجدید پیمان با امام و شهدا است.

ارسلان سبحانی افزود: از اهداف تشکیل سازمان دانش آموزی تعمیق باورهای دینی و درونی کردن آرمانها و ارزشهای کشور است که این اهداف به عنوان یکی از مسائل مهم پرداخته شده در سازمان دانش آموزی مطرح است.

وی با توجه به شعار رهبری در سال جاری ادامه داد: امیدواریم در سال جاری که به نام همت مضاعف، کار مضاعف نامگذاری شده است شاهد حضور و فعالیت چشمگیر دانش آموزان، مربیان و همکاران درعرصه مختلف باشند.

سبحانی افزود: در حال حاضر سازمان دانش آموزی دارای 35 هزار دانش آموز عضو تشکیلات پیشتاز و فرزانگان، سه هزار خبرنگار دانش آموزی و 36 هزار دانش آموز که از هلال احمر است که این تعداد دانش آموز در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل است.

در پایان این مراسم 2500 دانش آموز نماینده تشکیلات فرزانگان به همراه مربیان و مسئولان شرکت کننده در این مراسم نسبت صعود کوهسنگی مشهد و مزار شهدای گمنام اقدام کردند.