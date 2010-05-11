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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران شد

محمد پرورش به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به حساس بودن کار در استان تهران، اظهار داشت: پیچیدگی و وسعت کار در استان تهران به گونه‌ای است که باید در کنار بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود، از فناوری‌های نوین نیز بهره برد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: باید بسترهای لازم برای ایجاد تحول مثبت در عملکردها به وجود آید و این مهم تنها از طریق بالابردن انگیزه در خدمت‌رسانی و تلاش در جهت خودکفایی میسر می‌شود.

همچنین در این مراسم، سید مهدی ثمره هاشمی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شعار مطرح شده از سوی وزیر نیرو، سرعت در اجرای طرح‌ها، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و شفاف‌سازی را از عمده‌ترین شاخص‌های برنامه‌های آتی مجموعه آّّب و فاضلاب کشور دانست.

در پایان این برنامه، محمد پرورش مدیرعامل جدید آبفای استان تهران نیز در سخنانی ابراز امیدواری کرد که روند مثبت فعالیت‌ها را در شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه دهد.

کد مطلب 1081019

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