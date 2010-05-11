پنج باند توزیع کننده مواد مخدر در لرستان منهدم شد

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان مواد مخدر کشف شده مربوط به نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری می باشد.

وی یادآور شد: این میزان مواد مخدر با انهدام پنج باند توزیع کننده مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی در استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به جزئیات کشف این میزان مواد مخدر در استان عنوان کرد: از نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان در سطح استان این میزان مواد مخدر کشف شده است.

سردار رحیمی با اشاره به نوع مواد مخدر کشف شده خاطر نشان کرد: مواد کشف شده شامل 197 کیلوگرم تریاک و همچنین مواد مخدر سوخته ای مانند شیشه، هروئین و سایر مواد می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری سه نفر قاچاقچی، 55 خرده فروش، 30 نفر توزیع کننده، 16 نفر حمل کننده، 78 نگهدارنده مواد مخدر و 16 نفر معتاد مواد افیونی در سطح استان دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.