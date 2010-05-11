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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

28 نفر اتباع بیگانه در لرستان دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با تلاش ماموران نیروی انتظامی استان لرستان 28 نفر اتباع بیگانه در این استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی لرستان طرح شناسایی و دستگیری اتباع بیگانه را به منظور ارتقا سطح امنیت جامعه در دستور کار خود قرار داده است.

بنا بر این گزارش از این تعداد اتباع دستگیر شده 24 نفر مربوط به کشور افغانستان می باشد.

همچنین ماموران پاسگاه انتظامی سیلاخور و شهرستان دورود نیز چهار نفر از این اتباع بیگانه را دستگیر کردند.

نیروی انتظامی استان لرستان از شهروندان خواست درصورت اطلاع از حضور اتباع بیگانه غیر مجار در استان با سامانه 110 استان تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1081022

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