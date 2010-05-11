70 درصد مدارس لرستان فضای نمازخانه ای ندارند

اردشیر فلاح کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در حال حاضر 50 درصد از مدارس لرستان فاقد نمازخانه مطلوب هستند.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری وزارت آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز در این زمینه، خاطر نشان کرد: متاسفانه لرستان در زمینه فضای نمازخانه ای مدارس در سطح کشور وضعیت مطلوبی ندارد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به تعداد مدارسی که فاقد فضای نمازخانه ای هستند، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار و 116 مدرسه در لرستان فاقد فضای نمازخانه ای می باشند.

فلاح کردی یادآور شد: در حال حاضر تنها یک هزار و 633 مدرسه در استان نمازخانه دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای نمازخانه ای مدارس در لرستان 44هزار و 998 متر مربع است، بیان داشت: کمترین فضای نمازخانه ای مربوط به مقطع ابتدایی با مساحت 13 هزار و 34 مترمربع و بیشترین فضا نیز مربوط به مدارس دبیرستانی استان می باشد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: همچنین در مقطع ابتدایی نیز 16 هزار و 849 مترمربع فضای نمازخانه ای وجود دارد.

فلاح کردی با اشاره به سرانه فضای نمازخانه ای در ادارات آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر سرانه فضای نمازخانه ای در این ادارات تنها یک متر و 32 سانتی متر مربع است.