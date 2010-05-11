به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح امروز به همراه اصغر حاجیلو سرپرست تیم ملی، بیوتر، علیرضا منصوریان و منصور رشیدی در نشست خبری تیم ملی در حضور نمایندگان رسانه ها به سئوالات آنها پاسخ گفت.

افشین قطبی در گفتگویش با خبرنگاران به انتقاد از شرایط رسانه های ورزشی پرداخت و گفت: در فوتبال ایران متاسفانه رسانه ها مشکل بزرگی بر سر راه فوتبال ایران به حساب می آیند. بعضی از خبرنگاران با نوشته های خود همه چیز را نابود می کنند تنها به این دلیل که بازیکنی که آنها معرفی و توصیه کرده اند به تیم ملی دعوت نشده است. من واقعا برای فوتبال ایران متاسفم که با چنین مشکلاتی روبرو است.

قطبی افزود: همواره سعی کرده ام از دیدگاههای مختلف برای تقویت تیم ملی کشور استفاده کنم. زمانی که در پرسپولیس بودم بسیاری به من می گفتند مبادا مربی تیم ملی شوم و وقتی از آنها می پرسیدم به چه دلیل این حرف را می زنند، می گفتند رسانه ها تو را نابود خواهند کرد. پس از آنکه مربی تیم ملی شدم با موضوعاتی روبرو شدم که باور کردن آنها بسیار سخت بود. به عنوان مثال عکس مرا در لباس یک زندانی منتشر می کنند و پای آن می نویسند محکوم. مادر من از این وضعیت به قدری ناراحت شده که حتی به گریه افتاده است. من فکر می کنم که ما ایرانی ها عاطفی تر از این هستیم و باید تیم ملی کشور را دوست داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی افزود: من به انتقاد اعتقاد دارم اما نمی دانم چرا بعضی از مربیان فوتبال ایران به جای اینکه با من تماس بگیرند و در خصوص مشکلات صحبت کنند، آن را رسانه ای می کنند. در کمتر جای دنیا یک مربی به مربی دیگر انتقاد می کند.

وی افزود: من به دیدگاههای منطقی و حرفه ای احترام می گذارم اما در حال حاضر فضایی در فوتبال ما وجود دارد که برخی ها می خواهند دلالی کنند اما باید بگویم که به کسی باج نمی دهم. در فوتبال ایران دنیزلی و کرانچار که از مربیان جهانی هستند موفق نشدند اما من توانستم این تیم را قهرمان کنم. باید ببینیم که مشکلات از کجاست و ریشه آنها را بخشکانیم.

قطبی در پاسخ به انتخاب سیامک آزادی به عنوان مربی بدنساز تیم ملی گفت: همین جا باید بگویم که آقای آزادی هنوز قراردادی با تیم ملی نبسته است. ضمن اینکه انتخاب ایشان با تصمیم گیری منطقی کمیته فنی صورت خواهد گرفت. چنانچه ایشان به عنوان مربی بدنساز انتخاب شود به همراه یک مربی دیگر در اردوی اتریش حضور خواهد یافت.

وی افزود: ما به عنوان مثال یک مربی دروازه بانان به نام کارلو را از دست دادیم که از بهترین ها بود اما با حضور ایشان مخالفت هایی شد در نتیجه کارلو را از دست دادیم. یک مربی و یک بازیکن برای موفقیت در یک گروه نیاز به زمان دارد به عنوان مثال کاکا هرگز موفق نشده در تیم رئال مادرید موفق بشود و این به این معنی نیست که او بازیکن خوبی نیست. متاسفانه در فوتبال ایران فرهنگی وجود دارد که می گوید اگر من نیستم دیگران هم نباشند که باید با این فرهنگ مبارزه شود.

قطبی با بیان اینکه قصد دارد از بازیکنان دو ملیتی برای تیم ملی استفاده کند، گفت: ما 5 میلیون ایرانی داریم که در خارج از ایران هستند چنانچه بتوانیم از میان ایرانی های مقیم خارج بازیکن خوبی را برای تیم ملی پیدا کنیم او را حتما به اردوی تیم ملی دعوت خواهم کرد.

سرمربی تیم ملی در پایان افزود: من در حال حاضر از انرژی فراوانی برخوردارم و تمام جسم و روحم معطوف به این است که به انتظار 35 ساله ایران پایان دهم. باید بدون حاشیه به کار خود بپردازیم و به داخل قلبمان نگاه کنیم. همه تیم ملی را دوست داریم. مردم و هواداران فوتبال یار دوازدهم تیم ملی هستند و در استادیوم ها و خیابانها به من انگیزه می دهند. ضمن اینکه رسانه ها را هم باید یار سیزدهم فوتبال ایران بدانیم به شرطی اینکه به ما کمک کنند و با بررسی مسائل فنی اجازه دهند تا تیم ملی در رقابتهای جام ملتهای آسیا موفق شود.