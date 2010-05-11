افزایش صادرات به افغانستان در گروی حضور بیشتر بازرگانان ایرانی در این کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرهاد مجللی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: نمودارهای مبادلات تجاری ما با کشور افغانستان نشان می دهد که از سال 83 به بعد، صادرات ما به این کشور رشد داشته است.

رایزن جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: خوشبختانه با توجه به اهمیتی که دولت در سالهای اخیر به تجارت با کشور افغانستان داده است، شاهد رشد 20 درصدی صادرات ایران به این کشور در سال 1387 و رشد 56 درصدی صادرات از نظر ارزشی و 61 درصدی از نظر وزنی در سال 88 هستیم.

وی میزان صادرات ما به افغانستان را در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار برشمرد و اظهار داشت: البته با توجه به امکانات موجود، این میزان صادرات رقم مناسبی نیست و باید بیش از این صادرات به این کشور را داشته باشیم.

مجللی افزود: امیدوار هستیم که بتوانیم با عقد قراردادها و یادداشت تفاهمهایی که اخیرا به امضاء مسئولان دو کشور رسیده است، این رقم را به دو میلیارد دلار برسانیم.

وی چندین عامل را در افزایش حجم صادرات و مبادلات تجاری مان مهم دانست و اظهار داشت: یکی از این عوامل حمایت های دولت است که خوشبختانه به طرق مختلف در حال انجام است و دیگری مجوزهایی است که برای هیئتهای بازاریابی و نمایشگاه هایی که برگزار می شود صادر می شود.

مجللی ارائه مشوق ها و جوایز صادراتی به بازرگانان را از دیگر عوامل افزایش حجم صادرات و مبادلات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر تا حدودی این حمایت های دولتی انجام می شود هرچند که گسترش هرچه بیشتر آن به خصوص در رابطه با کشور افغانستان ضروری است.

وی ادامه داد: اخیرا افقهی وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بحث یارانه های کشور افغانستان را مانند عراق تا سقف 80 درصد افزایش داده اند که با این کار می توان گفت حمایت های خوبی از صادرکنندگان به این کشور در حال انجام است.

وی در خصوص سفر اخیر سرپرست وزارت تجارت افغانستان به ایران افزود: در این سفر که به دعوت استاندار خراسان جنوبی و با هماهنگی سازمان بازرگانی این استان انجام شد، دو یادداشت تفاهم در خصوص افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور به امضاء رسید که در آن بندهایی در خصوص حل مشکلات مبادلات تجاری دو کشور و ارائه راهکارهایی که می تواند در توسعه مبادلات تجاری و سرمایه گذاری در آینده مفید باشد گنجانده شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری بندهای موجود در این تفاهمنامه، امیدواریم که بتوانیم اولا مبادلات تجاری خود را افزایش داده و مشکلات تجار را در بخش های مختلف در این کشور حل و بازارچه های مرزی را فعال کنیم.