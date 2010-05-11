حرکت یزد در توسعه تعاونیها شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، وزیر تعاون پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه گلستان در مهریز اظهار داشت: خدمات مسئولان در کشور و استان یزد قابل رویت و احساس است و این خدمات موتور محرکه بخش تعاون در سراسر کشور به ویژه استان یزد شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم انداز توسعه، بخش بزرگی از اشتغال و اقتصاد کشور باید متکی به تعاونی ها باشد، افزود: دولت آمادگی کامل برای حمایت از تعاونیها و طرحهای تعاونی دارد.

فرماندار مهریز نیز در این بازدید با بیان اینکه مهریز حدود 50 هزار نفر جمعیت دارد، اظهار داشت: این شهرستان به لحاظ اشتغال و بیکاری جوانان به شدت در رنج است.

احمدعلی زارع زاده خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل همت مضاعفی را آغاز کرده‌ ایم و برای ادامه آن نیاز به عزم جدی وجود دارد.

زارع‌ زاده اظهار امیدواری کرد: با راه ‌اندازی شرکتهای تعاونی و کارخانجات مشارکتی به زودی مشکل اشتغال در شهرستان مهریز برطرف شود.

سالانه دو هزار نفر از مهریز به دلیل بیکاری مهاجرت می کنند

وی یادآور شد: سالانه بیش از دو هزار مهاجرت از این شهرستان صورت می ‌گیرد که امیدواریم با توسعه فعالیتهای اشتغالزا بتوانیم این روند مهاجرتی را کاهش دهیم.

فرماندار مهریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 70 تا 90 تن از 120 تا 130 تن شیر تولیدی دامداران مهریز توسط شرکت تعاونی شیر پاستوریزه گلستان با برندهای تجاری فرآوری می‌شود، افزود: این شرکت تعاونی گام موثری در راستای فرآوری شیر و اشتغالزایی در مهریز برداشته است.

زارع‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: نزدیک به 50 میلیارد تومان معرفی به بانک برای اجرای پروژه ‌های اشتغالزایی داشته ‌ایم و 70 درصد پروژه ‌های اشتغالزایی در این شهرستان اجرایی شده که امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها، مشکل اشتغال به سرعت در شهرستان مهریز برطرف شود.

مدیرعامل کارخانه شیر پاستوریزه گلستان نیز در این بازدید اظهار داشت: این شرکت با سرمایه‌ای بالغ بر 70 میلیارد ریال با مشارکت 13 نفر به صورت تعاونی راه‌اندازی شده و ظرفیت تولید آن هم ‌اکنون به 80 تن در روز رسیده است.

محمدعلی فتوحی با بیان اینکه این کارخانه پنج هزار و 500 مترمربع زیربنا دارد، افزود: عملیات خاکی و زیربنایی آن با 15 هزار مترمربع از سال 82 آغاز شد و در سال 84 به اتمام رسید.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید در فاز نخست این شرکت تعاونی 80 تن در روز است که در آینده‌ ای نزدیک به 150 تا 180 تن نیز می‌ رسد.

کارخانه شیر پاستوریزه گلستان ظرفیت ایجاد اشتغال برای 400 نفر را داراست

فتوحی عنوان داشت: در فاز نخست که ظرفیت آن 80 تن در روز است، برای 50 نفر به طور مستقیم و 150 نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود و در صورتی که به 150 تا 180 تن برسد، این میزان اشتغال‍زایی دو برابر خواهد شد.

استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به مزیت ‌های سرمایه‌ گذاری در راستای اشتغالزایی در شهرستان مهریز اظهار داشت: مهریز از شهرستان‌های بسیار نزدیک به مرکز استان یزد است و در کنار جاده مواصلاتی تهران - بندرعباس قرار گرفته است.

محمدرضا فلاح‌ زاده همچنین یادآور شد: در استان یزد روزانه 400 تن شیر تولید می‌شود که 140 تن آن به صورت یارانه‌ای در استان یزد و 60 تن دیگر آن در سایر استان‌ها توزیع می‌شود همچنین 20 تن آن توسط کارخانجات فرآوری شده و 80 تن دیگر به صورت خام به مصرف می ‌رسد.

ایجاد واحدهای فرآوری محصولات دامی و کشاورزی اصلی ترین نیاز مناطق محروم است

وی با اشاره به 80 تن مصرف خام شیر و فرآوری نشدن این محصول افزود: نه تنها در فرآورده‌های دامی بلکه در محصولات کشاورزی نظیر پسته و انار نیز در استان یزد فرآوری صورت نمی‌گیرد و محصولات به صورت خام صادر می ‌شود که این امر بابهای ایجاد اشتغال را بسته است.

فلاح‌‍زاده تاکید کرد: تنها موردی که می ‌تواند واحدهای تولیدی در مناطق محروم را فعال کرده و اشتغالزایی کند، فرآوری محصولات دامی و کشاورزی است و شرکت‌های تعاونی و بخش تعاون بهترین گزینه برای این امر هستند.

وزیر تعاون در این دیدار از بخش‌ های مختلف کارخانه بازدید کرد و با مشکلات و کمبودهای این واحد تولیدی تعاونی آشنا شد.

وزیر تعاون در ادامه سفر خود به استان یزد پس از بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان مهریز و کلنگ‌زنی مجتمع گلخانه ‌ای در شهرک صنعتی این شهرستان به مرکز استان یزد سفر کرد تا در همایش تعاون و اصل 44 شرکت کند.