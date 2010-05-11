به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی در حاشیه پنجمین کارگروه رسیدگی به مشکلات واحدهای شهرک صنعتی اشتهارد گفت: فلسفه وجودی تاسیس این بانک علاوه بر هویت بخشیدن به صنعتگران، ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط کشور است.

وی افزود: هیئت موسس این بانک تا پایان خردادماه معرفی می‌شوند و سازمان نیز تا زمان شروع به کار بانک صنایع کوچک نقش حمایتی خواهد داشت.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه مجموع گردش مالی صنایع کوچک و متوسط در کشور 16 میلیارد دلار است، خاطر نشان کرد: برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها پیشنهاد تأسیس بانک صنایع کوچک را داده‌ایم، که در بانک مرکزی مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

وی بیان کرد: موضوع دیگری که در حوزه توسعه صنایع کوچک در حال پیگیری است تأسیس بیمه است، صنایع از بیمه حداقل سه نوع خدمت دریافت می‌کنند ولی بیمه‌ها برای ارائه این خدمات هیچ تسهیلاتی را به صنایع نمی‌دهند.

احمدی گفت: البته به محض اینکه این موضوع را مطرح کردیم، برخی بیمه‌ها از ارائه خدمات بیمه با 10 درصد تخفیف به صنعتگران خبر دادند.

معاون وزیر صنایع و معادن به منابع بانکی و مالی مورد نیاز صنعتگران اشاره کرد و گفت: سیاستهای انقباضی پرداخت تسهیلات و منابع مالی توسط شبکه بانکی در سالهای گذشته، بیشترین ضربه و خسارت را به بخش صنعت کشور وارد کرد که امیدواریم با تاسیس بانک صنایع کوچک گام موثری برای رفع مشکلات مالی صنعتگران بیش از گذشته برداشته شود.