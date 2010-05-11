پنجمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت در بندرعباس افتتاح شد

حسام انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در افتتاحیه جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت بیان کرد: در سال گذشته هزار و 360 قطعه عکس از استان برای شرکت در این جشنواره ارسال شد که امسال با حضور عکسان کشوری به دو هزار و 680 قطعه رسیده است.

وی ادامه داد: شرکت عکاسان در این جشنواره 80 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و تمامی عکسها به صورت حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای گرفته شده است.

دبیر جشنواره عکس اردیبهشت هرمزگان ادامه داد: در جشنواره جاری 324 عکاس در این جشنواره شرکت داشته‌اند که از نظر آمار سنجی نسبت به سال‌های گذشته حضور چشمگیری را از عکسان شاهد بودیم و امسال 21 استان در این قسمت مشارکت و عکس‌های خود را در معرض نمایش عموم قرار می‌دهند.

انصاریان افزود: این نمایشگاه در سه موضوع به فعالیت پرداخته است که بخش اول آن خلیج فارس، بخش دوم نگاهی دیگر و بخش سوم آزاد بوده که در این سه بخش استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان با هم به رقابت می‌پردازند.

وی بیان کرد: بخش آزاد برای عکاسان هرمزگانی بوده و عکاسان غیر بومی تنها می توانند در دو بخش دیگر کار‌های خود را ارائه دهند.

دبیر جشنواره عکس اردیبهشت هرمزگان اظهار داشت: 86 قطعه عکس در این جشنواره پزیرفته شده که 29 قطعه آن در بخش خلیج فارس، 50 قطعه آن در بخش نگاهی دیگر و هفت قطعه آن در بخش آزاد شرکت کرده‌اند.

انصاریان یادآور شد: در سال گذشته تعداد شرکت کنندگان 103 نفر بوده اما امسال به 124 نفر رسیده است که از این تعداد 19 نفر به بخش مسابقات راه پیدا می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های سال بعد در ششمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان برگزای کلاسهای آموزشی برگزاری نمایشگاه عکس از عکاسان هرمزگان، تهران، دعوت از سه استان دیگر و اردو‌های تخصصی عکاسی در برنامه ‌های سال بعد جشنواره در قسمت عکس است.