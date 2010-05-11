5500 نفر در خراسان جنوبی از خدمات مرکز مشاوره تلفنی استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شهرام شیخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر پنج شهرستان بیرجند، قاین، نهبندان، فردوس و بشرویه تحت پوشش خدمات مشاوره تلفنی هستند.

وی ادامه داد: مرکز مشاوره تلفنی 148 استان سال گذشته با استقبال چشمگیر مردم استان مواجه و میزان تماسها دو برابر سال 87 شده است.

شیخانی گفت: در تحلیل آماری تعداد تماس گیرندگان سال 88، بیشترین تماسها با 92 درصد مربوط به زنان بوده است.

وی تصریح کرد: متاهلین با 62.5 درصد بیشترین تماسها را داشته اند و 41 درصد تماس گیرندگان دارای تحصیلات دیپلم و پیش دانشگاهی بوده اند.

وی با اشاره به اینکه گروه سنی 20 تا 29 سال بیشترین گروه سنی تماس گیرندگان با مرکز مشاوره تلفنی بوده اند، تصریح کرد: 60 درصد تماسها بین ساعات 8 تا 13 برقرار شده است.

وی گفت: بر اساس تحلیل صورت گرفته بر مبنای مشکلات تماس گیرندگان در بخشهای مختلف، از کل مشکلات روانی اجتماعی، مشکلات بین فردی فردی با بیش از 35 درصد، از جمع مشکلات بین فردی، مشکلات با همسر 63 درصد و از جمع اختلالات روانی، اختلالات اضطرابی با 50 درصد بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: علیرغم گسترش فرهنگ مشاوره در سطح استان در راستای افزایش تعداد تماس گیرندگان به مرکز مشاوره تلفنی 148، افزایش این تعداد زنگ خطری برای دست اندرکاران امر تا در راستای ارتقا سلامت روان جامعه و پیشگیری از اسیبهای روانی- اجتماعی برنامه ریزی تلاش مضاعف نمایند.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد مراکز مشاوره دولتی و غیردولتی استان در سال گذشته نسبت به سال 87 دو برابر شده است، ادامه داد: در حال حاضر 17 مرکز مشاوره دولتی و غیر دولتی در استان فعال است که از این مراکز دو هزار و 321 نفر خدمت دریافت کرده اند.