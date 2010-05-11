ارتقا ایمنی مدارس کشور به 300 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد

محمدرضا حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برخی از مدارس کشور نیاز به ایمن سازی دارند و همچنان شاهد وجود مدارس دو شیفته هستیم که برای رفع این مشکلها نیاز به 300 هزار میلیارد ریال برای ایمن سازی و تک شفیت کردن مدارس در سراسر کشور داریم.

وی با اشاره به نقش مهم خیرین مدرسه ساز در احداث مدارس در کشور گفت: ورود خیرین مدرسه ساز به عرصه مدرسه سازی و اشاعه فرهنگ مدرسه سازی بسیاری مدارس کشور را از حالت شیفتی بودن خارج کرده است و بسیاری از مشکلات در این زمینه برطرف شده است.

حافظی گفت: هم اکنون تعداد خیرین مدرسه ساز در کشور از مرز 110 هزار نفر فراتر رفته است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز افزود: درحالیکه تعهد خیرین مدرسه ساز در سال های ابتدایی تاسیس 170 میلیارد ریال بود در سال جاری این رقم به هفت هزار و 330 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی از احداث مجمع خیرین مدرسه ساز در امارات خبر داد و گفت: این مجمع بزودی در ترکیه نیز تشکیل خواهد شد.

وی گفت: این مجمع هم اکنون در 30 استان و 450 شهرستان کشور درحال فعالیت است.

حافظی استان تهران را در سال گذشته موفقترین استان کشور در زمینه جذب مشارکتهای خیرین مدرسه ساز معرفی کرد و گفت: این اعتبارات بیش از 920 میلیارد ریال بوده است.