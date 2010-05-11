نقش دانش آموزان در کاهش تصادفات موثر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار اسکندر مومنی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه پارک ترافیک ساری در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله افزود: همیاران پلیس همکاران بالقوه پلیس هستند که نقش پر رنگی در کاهش حوادث و سوانح دارند.



وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته با همکاری مردم و هماهنگی دستگاه ها، شرایط مناسبی در خصوص ایمنی و انضباط ترافیکی داشته باشیم.

مومنی با اشاره به اینکه سوانح و حوادث جاده ای در سال گذشته با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است، افزود: سهم بزرگ این دستاورد مربوط به هماهنگی همه دستگاه ها و مشارکت مردم و آموزش و پرورش و همیاران پلیس است.

رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: با نگاهی به گذشته شاهد هستیم که امنیت امروز مرهون رشادت ها و ایثارگری های دانش آموزان در دوران دفاع مقدس است.

سرهنگ رمضان سوادکوهی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران نیز گفت: امروز پلیس در خدمت همیاران پلیس است و به عنوان یک جان نثار در کنار دیگر سربازان حاضر به جانفشانی است.

وی با اشاره به وجود مشکلات فراوان ترافیک در استان اظهار داشت: امروز به منظور پیشگیری از این حادثه عظیم باید تعامل دستگاه ها به کمک سایر ارگان های مرتبط بشتابند.

سوادکوهی با بیان اینکه آموزش و پرورش رکن رکین هر نظام است، خاطرنشان کرد: سرآغاز هر تحول در آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان آسیب پذیرترین قشر بوده تصریح کرد: امروز پلیس این ذکاوت را پیدا کرده تا از نقطه شروع آموزش، اقدام به پیشگیری کند.

وی با اشاره به فعالیت 600 مهد کودک در سراسر استان گفت: 300 مربی مهد کودک در کارگاه های آموزشی راهنمایی و رانندگی تحت تعلیم قرار گرفتند تا آموزش های راهنمایی و رانندگی را به نونهالان بیاموزند.