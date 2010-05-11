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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

تماشای مسابقات فستیوال زیر 14 سال جنوب آسیا رایگان است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال همدان گفت: تماشای مسابقات فستیوال زیر 14 سال جنوب آسیا که به میزبانی همدان برگزار می شود، برای عموم رایگان است.

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه مسابقات فستیوال زیر 14 سال آسیا 29 اردیبهشت ماه با شرکت هشت تیم در همدان آغاز می‌شود، افزود: تیم‌های شرکت‌ کننده در هتل‌های آزادی و باباطاهر همدان اسکان خواهند یافت.

رئیس هیئت فوتبال همدان با بیان اینکه زمین تمرین برای تیم‌ها پیش‌ بینی شده است، گفت: محل برگزاری مسابقات به سبب نزدیکی به مرکز شهر، ورزشگاه شهدای قدس است.

صوفی با اشاره به انتخاب همدان به عنوان مرکز آکادمی فوتبال غرب کشور، خاطرنشان کرد: ورزشگاه دو هزار نفری شهیدحاجی بابایی مریانج به عنوان پایلوت این کار انتخاب شده که استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه پروژه آسیا ویژن در همدان نوپاست و هنوز به طور کامل شکل نگرفته است، گفت: امیدواریم فوتبال همدان جایگاه خود را به دست آورد.

کد مطلب 1081044

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