همکاریهای هسته ای چین و پاکستان را تحت نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی سیفای نیوز هند، "جیمز استاینبرگ" با اعلام این مطلب بار دیگر از کشورها خواست تا به تعهدات فردی خود در ان. پی. تی. پایبند باشند.

معاون وزیر خارجه آمریکا که در یک نشست در مؤسسه بروکینگز صحبت می کرد، گفت: واشنگتن نگران اشاعه هسته ای است و پیشنهاد چین را برای کمک به راکتور هسته ای پاکستان بررسی می کند.

این مقام آمریکایی در عین حال گفت که کشورش هیچ تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نکرده، اما آن چیزی است که ما بطور روشن و با دقت بسیار زیاد آن را دنبال می کنیم و می خواهیم بدانیم که آیا ان. پی. تی. این اجازه را به چین می دهد یا خیر.

چین از سال 1991 ساخت یک راکتور اتمی را در "چاشما" پاکستان آغاز کرد و دومین راکتور را هم از سال 2005 آغاز کرده که انتظار می رود سال آینده تکمیل شود.

شرکت های چینی بر اساس یک توافق جدید حداقل دو راکتور 650 مگاواتی در چاشما خواهند ساخت.