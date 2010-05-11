اردوی تیم ملی رویینگ مردان کشور در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پاروزنان قایق های چهار و هشت نفره تیم ملی روئینگ تک پاروی کشور که پیش از این تمرینات خود را در تهران دنبال می کردند، به شهرستان ارومیه آمده اند تا در سد شهرچای تمریناتشان را ادامه دهند.

تیم ملی تک پاروی رویینگ که خود را برای حضوری موفق در بازی های آسیایی 2010 گوآنگجو آماده می کند، برای رویارویی با حریفان جهانی خود دوم خردادماه به کشور اسلونی سفر می کنند تا در مسابقات کاپ یک قهرمانی جهان شرکت کنند.

میثم جوهری، وحید جوهری، یاسر جوهری، اتابک پیشیار، افشار حیدری، سیدمیرحسن موسوی، فرهاد کربلایی قلی زاده و فرزاد کربلایی قلی زاده از آذربایجان غربی، یاسر رحمتی پور، سهیل نیک بین و فرزین رضائی از تهران، فردین حسنوند و سعید عادلی از لرستان، کیهان شمسی از کرمانشاه و مسعود محمدی و میثم رضائی از زنجان در این اردو حضور دارند.

افشین فرزام مربی، مصطفی پدرام نورائی و حسام الدین علیرضا تبریزی کمک مربیان تیم ملی قایقرانی کشور در این تمرینات و مسابقات هستند.

رقابت های جهانی اسلونی هفتم تا دهم خرداد ماه جاری در شهر بلد این کشور برگزار خواهد شد.