100 درصد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان خوابگاه دولتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی موسائی فرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت کل خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی بیش از 900 دانشجو و در این میان برخی از ساختمان های خوابگاهی، بافت فرسوده هستند که دانشگاه درصدصد احداث خوابگاه های جدید است. وی با بیان اینکه شاخص خاصی برای سرانه استاندارد فضای دانشجویی در کشور وجود ندارد ادامه داد: البته به طور کلی فضایی معادل 14 متر مربع برای هر دانشجو درنظر گرفته می شود که این رقم در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیش از12.5 متر مربع است ولی در رابطه با امکانات و تجهیزات، خوابگاه های این دانشگاه در حد مطلوب و حتی بالاتر از استاندارد کشوری است. موسائی فرد با بیان اینکه در سال گشته مبغلی معادل 12 میلیارد ریال صرف مسائل مختلف حوزه دانشجویی شده است افزود: طی 6 ماه گذشته علاوه بر اعتبارات جاری سالانه، اعتباری برابر با یک میلیارد ریال صرف بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان از جمله افزایش کیفیت غذایی شده است.

معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: توسعه امکانات رفاهی و فرهنگی مختلف در خوابگاه ها از عوامل مؤثر در کاهش احتمال بروز جرایم و نا هنجاری ها را در خوابگاه های دانشجویی است.

موسائی فرد ادامه داد: کنترل امنیت و سلامت خوابگاه ها از طریق متصدیان امور خوابگاه و رابطین خاص تعیین شده، ارتباط نزدیک با دانشجویان، بازدیدهای مکرر، عدم غفلت از مسائل دانشجویان و همچنین اطلاع رسانی صحیح و آگاه سازی دانشجویان از عوامل آسیب زای اجتماعی در مجموع زمینه های ارتکاب جرایم و بروز ناهنجاری در خوابگاه ها را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه اقدام به اجاره خانه دانشجویی خارج از مجموعه خوابگاه های دانشگاه، احتمال بروز آسیب های متعدد در سطح شهر را افزایش می دهد افزود: افزایش میزان درآمد و سطح رفاه اجتماعی یکی از عواملی گرایش برخی دانشجویان به خانه های دانشجویی با امکانات رفاهی بیشتر است.

موسائی فرد با یادآوری اینکه تاکنون استقبال مطلوبی از خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است تصریح کرد: با ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات رفاهی درخوابگاه ها تمایل دانشجویان به حضور در این اماکن عمومی افزایش و حتی الامکان از احتمال بروز آسیب ها جلوگیری شود.

وی سایت اینترنت، کتابخانه ، قرائت خانه، سرویس ایاب و ذهاب، نمازخانه، و مرکز مشاوره تحصیلی را از جمله امکانات موجود در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد و افزود: اختصاص 300 میلیون ریال به امر توسعه تسهیلات ورزشی و بدنسازی در خوابگاه ها، افزایش تعداد رایانه ها و خرید بخشی از اقدامات دانشگاه در راستای پاسخویی به نیازهای دانشجویان بوده است.

معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان طرح هایی نظیر بیمه دانشجویی و ایجاد زمینه کار دانشجویی تخصصی و عمومی در مراکز و بخش های مختلف دانشگاه و خوابگاه را از دیگر خدمات دانشگاه در بخش امور دانشجویی دانست و افزود: راه اندازی صدای مشاور جهت ارائه خدمات در ساعات غیراداری و سالن تیراندازی از جمله برنامه های طراحی شده جهت رفاه حال دانشجویان در آینده نزدیک است.