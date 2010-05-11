گیلان از نظر تولید برق اشباح می شود

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه رشد بار استان گیلان نیز در دوران برنامه پنج ساله پنجم توسعه پیش بینی شده است، افزود: مگر اینکه صنایع فوق العاده سنگینی در استان ایجاد شود یا پیک بار مصرف استان بالا رود و بخواهند بیشتر از این نیروگاهها را در استان توسعه دهند.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی با توجه به توانایی استان در تولید برق و ارتباطی که با آسیایی میانه برقرار شده است، توان برق استان حداقل برای 10 سال آینده کفایت می کند که امیدواریم با تعالی و توسعه ای که در کشور داریم، برق در جهت تولید بیشتر مصرف شود.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان در ادامه با اشاره به اینکه برای برنامه های زیربنایی، برنامه ریزی درازمدت تدوین می شود، افزود: وزارت نیرو در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی در برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه تمام برنامه های مورد نیاز را پیش بینی و منابع به روز برای هر سالی تعریف کرده است.

وی اظهار داشت: با مطالعاتی که بر روی شبکه های انتقال و تولید کشور انجام می گیرد از طریق شرکت توانیر جانمایی نیروگاه ها تعریف می شود.

آزادگان گفت: در استان گیلان خوشبختانه نیروگاه دیگری نیز از قدیم مطالعه شده بود و عملیات اجرایی این پروژه در سفر اول ریاست جمهوری به استان کلنگ زنی و در حال ساخت است.