بزرگترین پارک ترافیکی مازندران در ساری به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک ترافیک در ساری اظهار داشت: این پارک با اعتباری بالغ بر 220 میلیون تومان در 10 هزار متر مربع زمین از محل درآمدهای اداره کل حمل ونقل پایانه های استان ساخته شده است.

عبدالوحید فیاضی خاطرنشان کرد: سه پارک ترافیکی جدید نیز در آینده نزدیک در بابلسر و آمل افتتاح خواهند شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان با 520 هزار دانش آموز در 32 شهر فعالیت می کند، تصریح کرد: پارک ترافیک به علت رفت و آمد زیاد دانش آموزان به اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ، در این مکان افتتاح شد.

وی از نیازهای جدی در زمینه حل مشکل ترافیک را آگاهی مردم نسبت به فرهنگ ترافیک دانست و گفت: این مسئله نیازمند تعامل بیشتر خانواده ها و مسئولان است.

فیاضی اظهار داشت: با توسعه فرهنگ ترافیک و احداث پارک های ترافیکی در آینده شاهد کاهش دغدغه های ناامن در جاده ها خواهیم بود.

وی از سازمان دانش آموزی به عنوان یکی از منظم ترین تشکل های آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: این سازمان در دو گروه دختران و پسران به نام های فرزانگان و پیشتازان فعالیت می کند که دانش اموزان در همه عرصه ها باید پیشتازی را نشان دهند.

فیاضی با بیان اینکه همیار پلیس یکی از هماهنگی های خوب آموزش و پرورش و فرماندهی نیروی انتظامی در کشور است، تصریح کرد: بهترین عناصر در جامعه نیروی انسانی است و این عناصر زمانی می توانند بهترین آموزش را فراگیرند که هنوز فکر و استعداد آنها شکوفا نشده است.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه فرهنگ ترافیک ، همیاران پلیس تقش گسترده ای دارند گفت: چنانچه خواهان جامعه ای به دور از آسیب ها و مشکلات اجتماعی هستیم باید برای مدرسه هزینه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه معتقدم مدرسه فقط محل آموزش نیست خاطرنشان کرد: مدرسه محل کسب مهارت های اجتماعی زندگی به صورت فردی و گروهی است که بهترین مولفه برای تحقق این اراده ، همیاران پلیس هستند.