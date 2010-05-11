گفتگو با مقامات ارشد افغانستان درباره تحرکات اخیر / افشای نقش برخی کشورها

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحرکات اخیر از سوی برخی جریانات خاص در افغانستان برعلیه ایران تصریح کرد: حوادثی که اخیرا در کابل اتفاق افتاد بهانه ای بیش نبود ویک سناریو به شمارمی رفت که توسط برخی مراکز فرهنگی و سیاسی برخی کشورها هدایت شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که چندی قبل سفر فوق العاده مهم رئیس جمهور به کابل انجام شد وایشان در کمتر از 6 ساعت 300 تا 400 شخصیت دولتی، فرهنگی و رهبران جهادی، مقامات ارشد و ... را به صورت خصوصی و عام ملاقات کرد که یک رکورد بزرگ در دنیا به شمار می رود، سفر اوباما به افغانستان را داشتیم که حتی مقامات افغانستان نیز در لحظات آخر از انجام آن سفر متوجه شدند.

سفیر ایران درکابل با اشاره به روابط عمیق، تاریخی و فرهنگی دو کشورایران افغانستان تاکید کرد: این روابط عمیق باعث نگرانی و عصبانیت برخی کشورها شده و به همین دلیل شیطنت هایی صورت گرفت که نمونه آن را دیدید.

مالکی اضافه کرد: بعد از وقوع حوادث و در همان ابتدا که این حرکات توسط برخی کشورهای غربی شروع شد و برخی عوامل خود فروخته که به شدت نسبت به دولت افغانستان مورد اعتراض قرار دارند، سریعا جلساتی با مقامات ارشد افغانستان شامل رئیس جمهور، معاون اول وی، وزرای خارجه، ارشاد، رئیس پارلمان، رئیس سنا و اغلب رهبران سیاسی و جهادی صورت گرفت و این خطر بازگو شد و مقامات افغانستان نیز غالبا به این موضوع پی برده اند.

وی خاطر نشان کرد: وقایع اخیر کابل چیزی نیست که یک آدم عادی بتواند به آن دامن بزند و خوشبختانه با همکاری دولت عوامل اغتشاشات اخیر در شرف شناسایی هستند.

سفیر ایران در افغانستان با اشاره به ملاقات های خود با مقامات این کشور یادآور شد: ما به دوستان افغان گفتیم که باید به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته شود و قوانین داخلی ایران درباره مواد مخدر سخت است و همانطور که نسبت به این جرایم در کشورهایی مانند عربستان، سنگاپور، چین و غیره برخورد می شود.

مالکی اضافه کرد: ازطرف دیگر مقامات افغانی باید بدانند که حدود 4 میلیون تبعه این کشور به صورت مجاز وغیر مجاز در ایران هستند که در دانشگاه ها و مدارس ایرانی تحصیل می کنند و اخیرا به برخی فرزندان اتباع غیر مجاز افغانی نیز اجازه ثبت نام در مدارس ایران داده شد که این موضوع در تاریخ بی نظیر است و احترام به کرامت انسانی در ایران را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: مردم افغانستان باید کمک ها و مساعدت های جمهوری اسلامی ایران را لحاظ کرده و قدرشناس باشند و تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نگیرند.

مالکی تحرکات اخیر را توطئه و شیطنت توصیف کرد و گفت : با این وجود ما اعلام آمادگی کرده ایم که بحث استرداد مجرمین با توجه به چارچوب قانونی قرار گیرد و دولت افغانستان را در این زمینه فعال کرده ایم تا این مسائل در قالب دیپلماتیک حل شود تا بهانه ای به دست دشمنان مشترک ایران و افغانستان داده نشود.

سفیر ایران در افغانستان با اشاره به اینکه هدف نهایی اغتشاشگران متوجه دولت افغانستان است تصریح کرد: افغانستان در آستانه 3 تحول مهم شامل انتخابات پارلمانی، لویی جرگه و اجلاس کابل قرار دارد و هر کدام از این موارد میتوانند منشاء تحولات در افغانستان باشند و به نظر می رسد کسانی سناریویی خطرناک در افغانستان را آغاز کرده اند.

فداحسین مالکی با اشاره به مناسبات دوستانه مردم افغانستان با ملت ایران، تصریح کرد: به دنبال وقوع این حوادث مردم افغانستان و دانشجویان این کشور پاسخ محکمی نسبت به اغتشاشگران دادند و عوامل اغتشاشات را مهره اسرائیل اعلام کردند.