  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق گشایش یافت

نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق گشایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان اقتصادی دو کشور ایران و عراق پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل کردستان عراق گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ظهر سه شنبه پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق، با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، وزیر بازرگانی اقلیم کردستان عراق، جمعی از مسئولان اقلیم کردستان عراق و نیز تجار و بازرگانان ایران و عراق گشایش یافت.

این نمایشگاه با حضور 305 واحد تولیدی و خدماتی از 23 استان کشور در 34 گروه کالایی تا 25 اردیبهشت ماه در سالن سرپوشیده ای به وسعت 14 هزار متر مربع برپا شده است.

همچنین 92 واحد تولیدی و خدماتی از شهرهای مختلف آذربایجان غربی در این نمایشگاه حضور دارند.

پنجمین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق، هشتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در اقلیم کردستان عراق است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بعد از مراسم افتتاح رسمی نمایشگاه، از غرفه ها بازدید کرد.

آذربایجان غربی با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.

کد مطلب 1081053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها