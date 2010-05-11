شهرستان بافت سومین تولید کننده "کرک" در جهان است

محمد علی بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان بافت بزرگترین مرکز تولید کرک به خصوص کرک نژاد "راینی" در کشور است و مقام سوم تولید این محصول در دنیا را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سالانه بیش از هزار تن کرک مرغوب در این شهرستان تولید می شود که در صورت ایجاد صنایع پائین دستی این محصول و ایجاد ارزش افزوده در داخل شهرستان شاهد تحولی بزرگ در این شهرستان خواهیم بود.

دلالان از دسترنج تولید کنندگان کرک سود می برند

وی افزود: در این شهرستان سالانه 400 تن کرک راینی تولید می شود اما به دلیل اینکه این محصول به صورت خام به دیگر کشور ها صادر می شود دلالها و واسطه ها سود زیادی از دسترنج تولید کنندگان این محصول می برند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد اشتغال این شهرستان در بخش دامداری است، گفت: به دلیل دیرینه بودن این صنعت در شهرستان بافت و وجود صنایع دستی عشایری در این شهرستان بزودی صنایع دستی در راستای ایجاد ارزش افزوده کرک در شهرستان بافت متحول می شود.

وی همچنین از راه اندازی مجدد کارخانه کرک بافت در آینده نزدیک خبر داد.



