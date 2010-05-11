مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه ایران در اربیل عراق نمایشگاه مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت 60 دفتر تجاری برای بازاریابی و معرفی کالاهای ایرانی در اربیل عراق افتتاح شد.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در مراسم افتتاح این مرکز از افزایش 43 درصدی واحدهای شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شمال عراق خبر داد و افزود: در چهارمین نمایشگاه اقتصادی ایران در اربیل عراق، 214 واحد از 20 استان کشور حضور داشتند.
جعفرصادق اسکندری افزود: ارزش مبادلات تجاری نمایشگاه گذشته 700 تا یک میلیون دلار برآورد شده است و پیش بینی می شود در نمایشگاه امسال میزان مبادلات تجاری به 1.5 تا دو میلیون دلار افزایش یابد.
آذربایجان غربی با سه کشور خارجی عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.
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