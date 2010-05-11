ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، وزیر بازرگانی اقلیم کردستان عراق، جمعی از مقامات، تجار و بازرگانان ایران و عراق اولین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق افتتاح شد.