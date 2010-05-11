جزئیات برنامه کاری اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس برنامه های روز اول شامل تصویب دستور کار، انتخاب رئیس، معاون و مخبر کمیته دائمی، سخنرانی دبیر کل مجمع آسیای APA ، بررسی گزارش دبیر کل APA پیرامون مسائل عمده صلح و امنیت در آسیا و بررسی گزارش دبیر کل APA پیرامون پیش نویس قطعنامه پیشنهادی به شورای اجرایی خواهد بود.

در روز دوم این اجلاس بررسی گزارش دبیر کل APA پیرامون اعلامیه اصول دوستی و همکاری در آسیا و تصویب پیش نویس قطعنامه پیشنهادی به نشست شورای اجرایی، بررسی گزارش دبیر کل APA پیرامون ارتقاء همکاری ها میان پارلمان های عضو APA و دولت های متبوع آسیایی و تصویب پیش نویس قطعنامه پیشنهادی به نشست شورای اجرایی در دستور کار قرار دارد.

بررسی گزارش دبیر کل APA درباره کمیته کاری ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT نیز دیگر برنامه روز دوم مجمع مجالس آسیایی در تهران خواهد بود.

در سومین روز از اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی تصویب گزارش دائمی امور سیاسی مهمترین دستور کار است .

این اجلاس طی روزهای 22 تا 24 اردیبهشت ماه در محل هتل اوین تهران برپا خواهد بود.