ایران آماده بررسی عرصه های جدید در مناسبات با هند است

به گزارش خبرگزاری مهر، پراساد ضمن اشاره به گفتگوهای صورت گرفته در سفر تهران، این گفتگوها را مفید ارزیابی کرد و آن را در راستای ارتقای سطح تعاملات دو کشور بسیار مهم دانست.

وی با اعلام آمادگی هند برای ایفای نقش موثر در تقویت ثبات در منطقه، گسترش زمینه های اقتصادی و سیاسی با ایران را از اولویت های هند دانست.

دکتر جلیلی نیز ضمن خوشامد گویی به هیئت همراه خواستار ایجاد و تعریف عرصه های جدیدی در تعاملات فی ما بین شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به قدمت دیرینه مناسبات ایران و هند، گسترش روابط دیپلماتیک میان دو کشور را با هدف ارتقای کیفیت و سطح مناسبات از جمله اهداف ایران دانست و خاطر نشان کرد: این همکاری ها می تواند در زمینه های مختلف گسترش یابد.