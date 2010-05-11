برگزاری همایش مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن در گیلان

مشاور جوان سازمان صنایع و معادن گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این برنامه با هدف تبادل نظرات وتجربیات مشاوران جوان وزارت متبوع در سراسر کشور در خصوص موضوعات مرتبط با فعالیتهای آنان و نیز ایجاد هماهنگی میان آنان برگزار می شود.

معصومه صادقی پور افزود: در این همایش دو روزه رئیس گروه مشاوران جوان وزارت صنایع ومعادن و جمعی از مدیران ارشد استان در حوزه صنعت ومعدن حضور خواهند یافت که در روز اول این گردهمایی،مشاوران جوان وزارت صنایع ومعادن به ارائه گزارش فعالیتها و نظرات و دیدگاه های خود خواهند پرداخت ودر روز دوم نیز بازدید از طرحهای مهم صنعتی در استان در برنامه کاری قرار دارد.

مشاور جوان سازمان صنایع ومعادن گیلان با اشاره به مهمترین اهداف فعالیت مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن یاد آورشد: مهمترین اهداف فعالیت مشاوران جوان وزارت صنایع ومعادن، افزایش رضایتمندی مخاطبان سازمان، افزایش بهره وری در دستگاه ها، فعال سازی و گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی و خوشه های صنعتی و تربیت نسل جدید مدیران از میان کارشناسان فعال است.