ساری میزبان مسابقات والیبال دانشگاه های آزاد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس رحیمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری این مسابقات اظهار داشت: مسابقات سراسری والیبال دانشگاه آزاد اسلامی انتخابی مسابقات بین دانشگاهی جهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از تاریخ31 اردیبهشت ماه 89 در ساری برگزار می شود.

وی از تلاش دبیر منطقه سه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی تقدیر و تشکر کرد و گفت: تربیت بدنی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در پنج سال گذشته همواره یکی از عناوین اول تا سوم تربیت بدنی مناطق کشور را کسب کرده و موفقیتهای تیم های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه در رشته های کشتی، والیبال ، تنیس روی میز، شطرنج ، وزنه برداری و فوتسال همیشه درخشان بوده است.

رحیمی تصریح کرد: دانشجویان ورزشکار منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات مختلف بین المللی نیز صاحب مقام شده که می توان به مدال طلای مهدی تقوی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی ساری در مسابقات کشتی جهان و بهداد سلیمی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در مسابقات وزنه برداری اشاره کرد.

وی به ارزیابی فعالیتهای تربیت بدنی در منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: واحدهای منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ساخت و ساز اماکن ورزشی، کسب عناوین برتر در مسابقات سراسری و ملی، میزبانی مسابقات منطقه ای و سراسری و حضور در مسابقات مختلف و پاسخگویی به موقع به مکاتبات ارزیابی شدند.