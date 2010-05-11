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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

اولین تعاونی فراگیر ملی در یزد افتتاح شد

وزیر تعاون امروز با حضور در یزد اولین تعاونی فراگیر ملی را در راستای اجرای بخشی از قانون اصل 44 در توسعه تعاونیها افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شرکت فراگیر ملی در استان یزد امروز با حضور محمد عباسی وزیر تعاون با نام توسعه معراج کار یزد افتتاح شد. این شرکت برای اولین بار در سطح کشور تشکیل می شود و در زمینه تولید صنایع فولاد و مشتقات آن فعالیت می کند.

پذیره نویسی این تعاونی فراگیر ملی توسط بانک توسعه تعاون انجام شده است و کلیه سهام قابل واگذاری این شرکت ظرف مدت 2 ساعت از زمان اعلام پذیره نویسی واگذار و ظرفیت 70 درصدی شرکت نیز تکمیل شده است.

همچنین وزیر تعاون با انتصاب غلامحسین بشارتی دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات را در وزارت تعاون راه اندازی کرد. 
 

کد مطلب 1081070

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