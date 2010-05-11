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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

مرغداران کرمانی در مقابل شیوع بیماریهای تنفسی طیور هوشیار باشند

مرغداران کرمانی در مقابل شیوع بیماریهای تنفسی طیور هوشیار باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور دامپزشکی کرمان از مرغداران کرمانی خواست ضمن رعایت نکات بهداشتی در مرغداریها نسبت به شیوع بیماری تنفسی طیور هوشیار باشند.

الهام پورمحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در صورتیکه مرغداران مسائل بهداشتی مربوط به مدیریت مرغداری را رعایت نکنند به دلیل وضعیت خاص آب و هوایی و ایجاد شرایط مساعد  می توان شاهد بروز موج جدیدی از بیماری های تنفسی و تلفات زیاد طیور در مرغداری های سطح استان باشیم .

پور محسنی عوامل زمینه ای مختلفی از جمله امنیت زیستی نامناسب مرغداریها، تراکم منطقه ای مرغداری ها ، حضور و چرخش عوامل بیماریزا و سرکوب کننده سیستم ایمنی را در تشدید این بیماری ها موثر دانست.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور دامپزشکی تصریح کرد: مسائلی مانند عدم آگاهی کافی مدیران و کارگران مرغداریها از مسائل بهداشتی، وجود مرغداریهای غیرمجاز و غیر بهداشتی، عدم وجود زنجیره های منسجم تولیدی و تفاوت مدیریت مرغداریها شرایط را برای بروز اپیدمی های خطرناک که باعث خسارات جبران ناپذیر در سطح مرغداری می شود فراهم می کند.

پورمحسنی ضمن تاکید به مرغداران محترم جهت پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی خواست: ضمن رعایت کامل مسائل بهداشتی در مدیریت مرغداری، با مشاهده نشانه های بیماری و تلفات غیرعادی در جمعیت طیور خود، فورا مسئله را به دامپزشک یا شبکه های دامپزشکی سراسر استان کرمان جهت اتخاد استراتژی لازم اطلاع دهند.

کد مطلب 1081072

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