همکاریهای اقتصادی و توریستی یزد و سنگال آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مشاور شهردار سنت لوئیز سنگال در دیدار با شهردار یزد،‌ نسبت به برقراری ارتباط بین دو شهر تاکید کرد و در مورد زمینه ‌های این همکاری راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی در این دیدار ضمن استقبال از همکاری بین دو شهر در زمینه ‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، پزشکی و توریستی اظهار امیدواری کرد که با بررسی ‌های بهتر بتوانیم زمینه‌ های بهتر برای تعامل میان دو شهر را فراهم کنیم.

شهردار یزد نیز در این دیدار که در شهرداری یزد برگزار شد، با معرفی یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر تاریخی جهان، خاطرنشان کرد: یزد همچنین از ویژگی‌ های منحصر بفردی نظیر بافت تاریخی بسیار وسیع و زنده، معماری بی‌ نظیر و ... برخوردار است که این شهر را از سایر شهرهای تاریخی دنیا متمایز کرده است.

سیدعلی‌ اکبر میروکیلی با بیان ویژگی‌ های خاص شهر یزد، تمایل این شهر را نسبت به برقراری ارتباطات اقتصادی و توریستی با شهر سنت لوئیز کشور سنگال اعلام کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که آغاز این ارتباطات بتواند گامهای موثری در راستای رونق هرچه بیشتر اقتصادی و توسعه گردشگری دو شهر یزد و سنت لوئیز باشد.

میروکیلی با اشاره به علاقمندی شهرداری یزد به علوم روز خاطرنشان کرد: مشکلات امروز با علوم جدید قابل حل است و شهرداری یزد نیز در این زمینه از توانمندی های چشمگیری برخوردار است که از آن جمله می ‌توان به فناوریهای روز موجود در سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری یزد اشاره کرد.

شهردار یزد با بیان رتبه کشوری و قابلیت ‌های استان یزد در زمینه پزشکی و رتبه آسیایی این شهر در زمینه درمان ناباروری، عنوان کرد: این قابلیت‌ های شهر یزد نیز می‌ تواند زمینه ‌ساز توسعه توریسم درمانی باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که این دیدار پایه و اساس آغاز ارتباط میان دو شهر یزد و سنت لوئیز باشد.