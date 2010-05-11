افزایش 100 درصدی داوطلبان ورودی کارشناسی ارشد در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال جاری با حضور دو هزار و 676 داوطلب برای ورود به دوره کارشناسی ارشد هشت رشته صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: این رشته ها شامل علوم قرآنی و حدیث، روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی و تحقیقات آموزشی برگزار شده که این تعداد در سال جاری به ۱۵ رشته کارشناسی ارشد و با پنج هزار و 333 داوطلب رسیده است.

نیازآذری با اشاره به اقدامات انجام شده جهت توسعه رشته های دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی ساری اظهار داشت: آزمون ورودی رشته های علوم کامپیوتر، فیزیک، الهیات و معارف اسلامی، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تحقیقات آموزشی، روان شناسی بالینی، روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، ریاضی محض، جغرافیا با گرایش برنامه ریزی توریسم، تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش فیزیولوژی ورزشی روز پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت برگزار می شود.

وی گفت: آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۸۹ در دانشکده های فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی برگزار خواهد شد.