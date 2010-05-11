بیماران هموفیلی بوشهر ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر ابراهیم شفیعی بعد ازظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: طرح ملی سرشماری بیماران با اختلالات خونریزی دهنده برای ارائه خدمات درمانی و دارویی بهتر و دقیقتر به بیماران هموفیلی از شنبه هفنه آینده به مدت سه هفته در بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر اجرا می‌ شود .

وی اظهار داشت: افرادی که قبل از سال 82 نسبت به انجام آزمایش اقدام نموده ‌اند برای تشخیص قطعی احتیاج به انجام آزمایش مجدد دارند ولی افرادی که پس از سال 82 آزمایش داده و بیماری آنها تأیید شده است بیماران قطعی محسوب شده و فقط نیاز به آزمایش‌ های تکمیلی دارند .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص افرادی که می‌ توانند در این طرح شرکت کنند، گفت: افرادی که در خانواده فردی با سابقه بیماری خونریزی‌ دهنده دارند، افرادی که در خانواده خود، فرد ناقل این بیماری دارند و افرادی که علایم مشکوک به این بیماری نظیر خونریزی‌ های غیرطبیعی و ضایعات پوستی دارند .

شفیعی یاداور شد: کسانی که مایل به شرکت در این طرح هستند می‌توانند از شنبه هفته جاری تا دوازدهم خرداد روزهای زوج از ساعت 17 تا 19 به بخشِ بیمارستان فاطمه زهرا (س) مراجعه تا پس از معاینه پزشک در صورت نیاز جهت انجام آزمایش معرفی ‌گردند .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرافزود: برای این افراد پس از تأیید نهایی کارت شناسایی هوشمند صادر می‌ شود و براساس همین آمارها، فاکتورهای خونی این بیماران به استان تعلق می‌ گیرد تا در صورت احتیاج این بیماران به فاکتورهای خونی نیازی به خرید از بازار آزاد نباشد.