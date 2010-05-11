مشکل اصلی در احیای بافتهای فرسوده مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین مقیمی ظهر سه شنبه در جریان دومین همایش علمی بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی در شیراز افزود: دولت به تنهایی قادر به احیای بافت فرسوده نخواهد بود البته در این خصوص دولت باید زمینه ها را فراهم کند و در این راستا دستورالعملها نیز باید به گونه ای باشد که استقبال مردم و صرفه اقصتادی را برای آنها به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه 8.5 میلیون نفر در این بافتها زندگی می کنند، افزود: کشور ایران منطقه ای حادثه خیز به شمار می رود که زلزله های سالهای گذشته اثرات تجربی بسیار زیادی را برای این سرزمین به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در قانون برنامه چهارم به دولت تکلیف شده که طی دو برنامه یعنی برنامه چهارم و پنجم کل مناطق شهری و روستایی در مقابل زلزله ایمن سازی شود، افزود: عمده این اماکن و ساختمانها نیز در بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی واقع شده و البته این امر بدان معنا نیست که اگر ساختمانی به ظاهر ایمن بود در باطن بنا نیز چنین باشد.

وی با تاکید بر اینکه در یک جمع بندی مشاهده می کنیم که حجم بسیاری از کار برای بخش مهندسی ساختمان کشور فراهم است، توضیح داد: عملکرد ما طی دو و سه برنامه گذشته زیر 10 درصد بوده و برای اجرای 90 درصد باقیمانده باید تحرک جدی تری نشان داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به همایش اول نیز بیان کرد: در آن همایش خیلی از مشکلات آیین نامه ای و دستورالعملها مطرح و در آن تصمیم گیری شد که کمیسیونی این کار را دنبال کند و کارگروهی نیز در این رابطه تشکیل و طرحی تهیه شده که طی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

مقیمی با تاکید بر اینکه با این امر خیلی از مشکلات مطرح شده در همایش قبلی اصلاح می شود، افزود: باید دانست که با احیای بافتهای فرسوده تاریخ ما نیز احیا می شود چراکه به عنوان نمونه می توان گفت عمده شیراز در هزار هکتار بافت فرسوده و قدیمی آن جای دارد.

وی گفت: لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز طی دو ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.