به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، حمید بقایی ظهر سه شنبه در بازدید از رصدخانه مراغه گفت: رصد خانه ها به ویژه رصدخانه تاریخی مراغه به عنوان نماد هویت اصیل ایرانی در اوج ویرانگری های دشمنان باید به جهانیان شناخته شود.

وی یادآور شد: در برهه ای که کهن سرزمین ایران توسط قوم ویرانگر مغول ویران و تمام مراکز علمی آن نابود شده بود، رصدخانه مراغه به همت یک وزیر دانشمند ایرانی از خرابه های یورش دشمن سر برآورد و تولد دوباره دانش ایران را در جهان سرداد.

بقایی با مقایسه وضعیت آن دوران با عصر امروز گفت: همانگونه که موفقیت های ایران در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای امروزه نماد دانش و هویت این سرزمین است، در آن روزگار نیز تاسیس و فعالیت رصدخانه ها به ویژه رصدخانه مراغه عصر جدیدی از تولد دوباره علم و دانش در این سرزمین را فراهم کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: در عصری که لشکر دشمن در سراسر ایران جولان می داد و به هیچیک از آثار تمدنی این سرزمین رحم نمی کرد، دانشمندان ایرانی به وسیله علم پویا و ارزشمندی به نام نجوم و ستاره شناسی که در مسیر شناخت خداوند است تمدن این سرزمین را احیاء کردند.

بقایی با اشاره به سرنوشت رقم زده شده برای دشمنان ایران در تاریخ افزود: در طول تاریخ این اقوام ویرانگر و اشغالگر بودند که در مسیر اراده عموم برای توسعه و پیشرفت این سرزمین حذف شده و مردم سرافراز ایران زمین از میان ویرانه های استعمار سربلند کرده اند.

وی گفت‌: از این روست که رصدخانه مراغه سرمنشاء سربلندی ایرانیان در برابر دشمن عصیانگر خارجی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به کاوش های باستان شناسی در اطراف رصدخانه مراغه تاکید کرد: نشان دادن فرهنگ و تمدن هفت هزار ساله ایران نباید به اینگونه فعالیت ها محدود شود بلکه هدف اصلی باید معرفی هویت تاریخی ایران در عرصه بین المللی باشد.

بنای رصدخانه مراغه در سال ۶۵۷ هجری (۱۲۶۱ میلادی) به سفارش خواجه نصیرالدین طوسی و به فرمان هولاکو ـ نوه چنگیزخان مغول ـ آغاز شد.

کتابخانه‌ای شامل ۴۰۰ هزار جلد کتاب و ابزارهای اخترشناسی، از جمله ذات‌الربع دیواری به شعاع ۴۳۰ سانتی‌متر، کره‌های ذات‌الحلق، حلقه انقلابی، حلقه اعتدالی و حلقه سموت نیز در این مجموعه فراهم شدند.

رصدخانه مراغه فقط مخصوص رصد ستارگان نبود و یک سازمان علمی گسترده بود که بیش‌تر شاخه‌های دانش درس داده می‌شد و مشهورترین دانشمندان آن عصر ـ از جمله قطب‌الدین شیرازی، کاشف علت اصلی تشکیل رنگین کمان ـ در آن‌جا جمع شده بودند.

در آن زمان ارتباط علمی چین و ایران به‌علت استیلادی مغولان بر هر دو سرزمین برقرار شده‌بود، دانشمندان چینی ـ از جمله فردی به‌نام فائو مون‌جی ـ در این مرکز فعالت داشتند.

همچنین فیلسوف و فرهنگنامه‌نویس مسیحی «ابن‌العبری» در رصدخانه مراغه به درس‌دادن کتاب‌های اصول اقلیدوس و المجسطی بطلمیوس مشغول بود.