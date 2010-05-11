اختصاص یارانه آموزش مهارتی در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد پرویز در خصوص ضرورت اتصال زنجیره آموزش و تولید در کشور، گفت: برای دستیابی به اهداف توسعه ای کشور باید زنجیره آموزش و تولید به یکدیگر متصل شوند.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: اگر می خواهیم در بنگاههای اقتصادی و مراکز تولیدی و صنعتی به بهره وری، ارتقای کیفیت و همچنین پایداری شغل برسیم باید آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از بخشهای اصلی فرآیند تولید در کشور تعریف و برای آن ساز و کار لازم فراهم شود.

پرویز بیان داشت: بر اساس آمار در حال حاضر 20 میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارند که باید ساز و کارهای قانونی لازم برای بازآموزی، ارتقا و تکمیل مهارت آنان فراهم شود و در این زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای می توانند بسیار موثر عمل کنند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در تمام اقشار و مناطق جامعه، ادامه داد: به منظور توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای پیشنهاد کرده ایم یارانه آموزشی برای افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم در نظر گرفته شود تا بتوانند در راستای ایجاد و ارتقای مهارت دوره های آموزش فنی و حرفه ای را فرا بگیرند.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای کشور افزود: برای توانمند سازی نیروی انسانی جامعه باید از سنین پایه این موضوع را برنامه ریزی کرد که سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حال آماده کردن پیشنهادی است که بر اساس آن تمام دانش آموزان مقطع متوسطه یک دوره کارورزی مهارتی را در طی دوران تحصیل بگذرانند. در همین راستا هم با برخی استانداران مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم این طرح را به صورت آزمایشی در این استانها اجرایی کنیم.

پرویز تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای می توان دانایی و دانش را به توانایی تبدیل کرد و در سال گذشته نیز تجربه ای را در خصوص اجرای دوره های مهارتی فنی و حرفه ای در برخی از دانشگاهها داشتیم در سال جدید نیز به صورت گسترده تر موضوع مهارت آموزی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها را پیگیری می کنیم که در برنامه عملیاتی 22 میلیون نفر ـ ساعت برای این افراد در نظر گرفته شده است.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به لزوم تجمیع آموزشهای فنی و حرفه ای تحت یک مدیریت واحد اشاره کرد و گفت: در تمام کشورهای صنعتی و توسعه یافته آموزشهای فنی و حرفه ای سهم گسترده ای را در توسعه اقتصادی دارد و از سوی دیگر در تمام این کشورها این آموزش ها تحت یک مدیریت واحد ارائه می شوند. در کشور ما نیز قانون با صراحت به این موضوع اشاره دارد که تاکنون مغفول مانده بود که با ایجاد سازمان ملی مهارت یکپارچه کردن آموزشهای فنی و حرفه ای پیگیری می شود.