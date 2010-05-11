دختران دانش آموز افغان بار دیگر مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پنجمین بار ظرف یک ماه است که دختران دانش آموز افغانی از سوی طالبان هدف چنین حملاتی قرار می گیرند.

بر همین اساس در حمله امروز 30 دختر دانش آموز در بیمارستان شهر قندوز بستری شده اند و چند دانش آموز دیگر نیز پس از معاینه از بیمارستان مرخص شده اند.

در هفته نخست اردیبهشت ماه نیز در نتیجه سه مورد مسمومیت دسته جمعی در شمال افغانستان بیش از 80 بچه مدرسه ای بیمار شدند و همین موضوع باعث افزایش نگرانی ها شد که شبه نظامیان از سم برای ترساندن دختران دانش آموز، نرفتن آنها به مدرسه و دور نگاه داشتن زنان از پیشرفت استفاده می کنند.

در همین حال سخنگوی ولایت قندوز از مسمومیت 13 بچه مدرسه ای دختر در روز یکشنبه خبر داد. همچنین در روز شنبه 47 فرد دیگر اعلام کردند که حالاتی همچون سرگیجه و تهوع دارند. در همین حال چهارشنبه گذشته 23 نفر در نتیجه مسمومیت بیمار شدند.

تمام افراد مسموم اعلام کردند که پیش از مسمومیت آنها بویی عجیب در فضای کلاس پیچیده شده بود.

در همین حال وزارت بهداشت افغانستان در قندوز از گرفتن چند نمونه خونی از دختران دانش آموز و فرستادن آنها به کابل برای انجام آزمایش های بیشتر خبر داد.