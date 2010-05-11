اعتبار کنونی برای بازسازی ساختمانهای پردیس کشاورزی کافی نیست

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از ساختمانهای موجود در پردیس کشاورزی قدمت چند ده ساله دارند و قدمت برخی از آنها به بیش از 50 سال می رسد که این امر، ضرورت نگهداری و بازسازی آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: حتی در این مرکز ساختمان با 70 سال قدمت نیز داریم ضمن اینکه بسیاری از ساختمانهای موجود در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از نظر میراث فرهنگی ارزش دارند و باید زمینه های مناسب برای حفظ و احیای آنها فراهم شود.

این مسئول بیان کرد: پردیس علوم 110 ساله شده و این مرکز نه تنها از نظر علمی بلکه از نظر میراث فرهنگی اهمیت فراوانی دارد و باید زمینه های لازم برای افزایش اعتبار نگهداری و بازسازی آن در اسرع وقت فراهم شود.

ظرفیت پذیرش دانشجو در قسمت تحصیلات تکمیلی هر سال 10 درصد افزایش می یابد

امید اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجو در قسمت تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی در هر سال حدود 10 درصد افزایش می یابد و امسال نیز ممکن است این امر اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت امکانات آزمایشگاهی پردیس کشاورزی نیز نسبتا خوب است اما اگر نوسازی شوند، به طور مسلم، وضعیت بیش از پیش بهبود و توان علمی در این خصوص افزایش چشمگیری می یابد.

این مسئول در خصوص باغ گیاه شناسی و پارک نمونه کشوری در کرج نیز افزود: کاربری این مجموعه آموزشی - تحقیقاتی با زیرساختهای بهره برداری تفرجی و ارتقای دانش عمومی بهره برداران است.

امید گفت: همچنین این مجموعه به چندین حلقه چاه و تجهیزات دیگر مجهز است که این امر، امکانات مورد نیاز در آن را افزایش می دهد ضمن اینکه مجری پروژه یادشده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز است و امیدواریم این پروژه با همکاری مسئولان ذیربط در اسرع وقت به اتمام برسد و قابل بهره برداری شود.