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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

20 میلیون قطعه لارو ماهی سیم به روش مصنوعی مطلق تولید شد

20 میلیون قطعه لارو ماهی سیم به روش مصنوعی مطلق تولید شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تکثیر ماهی شهید انصاری رشت گفت: امسال حدود 15 تا 20 میلیون قطعه لارو ماهی سیم به روش مصنوعی مطلق تولید شده که از پایان خرداد در تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود رها می شود.

صمد درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر پیش بینی کرد: حدود 10 تا 15 درصد این لارو ها پس از سه تا چهار سال به سن بلوغ برسند.

وی همچنین افزایش بهره وری و امکان پرورش ماهی سیم در استخر ها را نیز از دیگر مزایای تکثیر مصنوعی این گونه دانست.

رئیس مرکز تکثیر ماهی شهید انصاری رشت با اشاره به اینکه تا سال 1313 هر سال بیشتر از یک هزار و 500 تن ماهی سیم در گیلان صید می شد، گفت: به دلیل آلودگی های زیست محیطی، صید بی رویه و رشد گیاهان مزاحم از جمله آزولا نسل این ماهی در دهه 60 نابود و از تور صید صیادان حذف شد.

وی در ادامه صید 100 تن ماهی سیم را در چهار سال گذشته نتیجه تکثیر و بازسازی این گونه دانست و یاد آورشد: بادست یابی به روش تکثیر مصنوعی مطلق در سالهای آینده شاهد تولید و صید انبوه این ماهی خواهیم بود.

ماهی سیم از گونه های حوزه جنوبی خزر به ویژه گیلان است.

کد مطلب 1081096

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