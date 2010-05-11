محل مسابقه تیمهای پاس و تراکتورسازی تغییر کرد

سردار کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: پیش از این قرار بود مسابقه تیم های پاس همدان و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه شهید مفتح برگزار شود که با مخالفت مسئولان باشگاه پاس همراه شد.

وی گفت: ورزشگاه شهدای قدس در لیگ برتر امسال محل برگزاری تمرین و بازی های تیم پاس بوده و بازیکنان به شرایط زمین و فضای این ورزشگاه عادت کرده اند.

کریم ملاحی با بیان اینکه برای تیم پاس بقا در لیگ برتر بسیار مهم است و باید شرایط برای موفقیت این تیم در آخرین بازی لیگ نهم فراهم باشد، اضافه کرد: این بازی از اهمیت ویژه ای برای تیم پاس برخوردار است و باید از این بازی خانگی نهایت استفاده را به سود تیم ببریم.

دیدار دو تیم پاس همدان و تراکتورسازی تبریز از هفته سی و دوم و پایانی لیگ برتر فوتبال کشور 28 اردیبهشت ماه جاری به میزبانی شهر همدان برگزار می شود.