به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، این کارگردان، گفت: جوانان مازندران فیلم سازان موفق آینده کشور خواهند بود، اما امیدوارم با همکاری حوزه هنری استان مازندران برپایی این کارگاه‌ها تداوم داشته باشد تا بتواند تاثیرگذاری خود را حفظ کند.

خسرو سینایی، فیلم‌ساز برجسته کشور که در حال حاضر با حوزه هنری استان مازندران همکاری‌هایی برای برگزاری کارگاه‌ پژوهشی در حوزه سینما دارد، گفت: برگزاری این کارگاه‌ها را فرصتی برای انتقال تجربیات خویش به جوانان و هنرمندان سینما می‌دانم و بسیار خرسندم که می‌توانم آنچه را که در حوزه سینما می‌دانم با جوانان علاقه مند در میان بگذارم.

از آثار خسرو سینایی می‌توان به فیلم‌های "شرح حال"، "سردی آهن"، "حاج مصور الملکی"، "میان سایه و نور"، "عبور از نمی‌دانم"، "گفتگو با سایه" اشاره کرد.