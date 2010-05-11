ایران می تواند مرکز آموزش طب انتقال خون در منطقه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در حاشیه اولین کارگاه آموزشی طب انتقال خون که با حضور کشورهای عضو اکو برگزار شد کارگاههای آموزشی طب انتقال خون را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات و تجربیات کشورهای منطقه دانست.

مراسم افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی طب انتقال خون با موضوع "جذب داوطلب اهدای خون" و "کنترل کیفی" برای آموزش کشورهای عضو اکو توسط سازمان انتقال خون ایران روز سه شنبه در دبیر خانه اکو برگزار شد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در گشایش این کارگاه با قدردانی از دبیرخانه اکو برای فراهم کردن زمینه این همکاری گفت: این کارگاه یک فرصت علمی مغتنم است که در آن مباحث مهمی از قبیل جذب و انتخاب اهدا کنندگان و تضمین کیفیت توسط استادان مجرب مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این که کشورهای عضو اکو دارای سیستمهای متفاوتی از خدمات خون و فرآورده‌های خونی هستند افزود: ایران به دلیل داشتن یک سیستم مرکزی از چهار دهه پیش دستاوردهای ارزشمندی در زمینه جذب و نگهداری اهدا کنندگان کسب کرده است.

ابوالقاسمی ادامه داد: این دستاوردها حاصل تلاش مداوم و فرهنگ و تمدن و باورهای دینی مردم است.

وی با تاکید بر فرهنگ و دین مشترک کشورهای منطقه گفت:‌ همه این کشورها با یک برنامه ریزی صحیح می توانند به زودی به اهدای صد درصد داوطلبانه و شاخصهای قابل قبول اهدای خون برسند.