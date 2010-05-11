دلبسته نظام و انقلاب هستم/ دفاع از تجمیع انتخابات و لزوم بسط شوراها

به گزارش مهر، سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور با اشاره به اصل یکصدم قانون اساسی که اصل شوراهاست واصل یکصد و یکم که درباره شورای عالی استان‌ها و گسترش شوراهاست سخن خود را آغاز کرد و گفت: به نظرم اصل یکصدم تا یکصد و ششم از اصل‌های مهم قانون اساسی است و با کمال تاسف از اول انقلاب با اینکه شوراها بسیار مورد اهتمام و توجه بود و در قانون اساسی هم آمد، اجرای اصول مربوط به آن معطل مانده بود وبا اهتمام جدی و پیگیری در دولت هفتم این مهم تحقق یافت.

وی ادامه داد: شوراها امری است که قدرت را در سراسر کشور بسط می‌دهد، یعنی مردم در هر روستا، بخش، شهرو استان نماینده خودشان را انتخاب و مدیریت را تجربه می‌کنند.

خاتمی یادآور شد: بنده هم به عنوان انسان کوچکی که دلبسته به این نظام، انقلاب، مردم و کشور هستم، همیشه علاقه داشته‌ام که به اصل شوراها و همه اصول قانون اساسی عمل شود، حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و در جریان تدوین برنامه‌های دولت اجرای اصل یکصدم قانون اساسی و انتخابات شوراها مدنظرم بود.

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه اتفاقا یکی از راههای تمرکز زدایی از دولت بسط شوراهاست، گفت: بنده هم با کمال میل این را پذیرفتم که آنچه را تصور می شود از اختیارات انحصاری دولت است در اختیار مردم قرار بگیرد و خودشان بتوانند اداره کنند و خوشبختانه این مساله مورد قبول قرار گرفت و انتخابات شوراها برگزار شد. الحمدالله امروز می‌بینیم که شوراها پایدار شده و طبعا منشا اثرات و برکات فراوان بوده است و انشالله خواهد بود.

رئیس بنیاد باران تصریح کرد: به نظر من شوراها باید به منزله پارلمان‌های محلی عمل کنند که قوه اجرایی آن شهرداری‌ها هستند هر چند معتقدم در کلان‌شهرها، شهردارها هم باید انتخابی باشند و به شوراها هم اختیارات کافی داده شود.

خاتمی ادامه داد:خدمات شهری را باید شامل خدمات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و... بدانیم که از طریق شوراها و با کمک خود مردم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.البته هیچ اشکالی ندارد که علاوه بر آنچه از خود مردم مستقیم گرفته می‌شود درصدی از درآمد نفت هم که متعلق به کل ملت است در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار گیرد.

رئیس دولت اصلاحات در مورد تجمیع انتخابات گفت: تجمیع انتخابات امری کاملا منطقی است، این مساله در زمان ما هم مورد بحث بوده است، تعدد انتخابات هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و مالی زیادی برای کشور و نظام دارد، البته این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که تاکنون تقریبا همه ساله یک انتخابات برگزار کرده است ولی ساز و کاری که بتواند این مساله را جمع کند باید جستجو و اجرا کرد.