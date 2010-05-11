50 مغازه صوتی و تصویری در مشهد دچار حریق شد

جلال شیر کوبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به دنبال آتش سوزی مهیب در یکی از مراکز خرید کالاهای صوتی و تصویری مشهد، 50 باب مغازه طعمه حریق شد.

معاون عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به اینکه آتش سوزی مجتمع صوتی و تصویری کاوه در ساعت 23 و 28 دقیقه شب گذشته به ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام گزارش ماموران ایستگاههای 1 ، 2 ، 4 ، 10، 20 این سازمان که شامل 15 دستگاه خودرو بودند به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: این مجتمع شامل سه طبقه و 50 باب مغازه است که متاسفانه پنج واحد به طور 100 درصدی و سایر واحدها بین 30 تا 80 درصد خسارت دیدند.

شیر کوبیان تصریح کرد: این آتش سوزی از سمت زیرین این مرکز خرید شروع شده و با توجه به نوع کالاهای اشتغال زا حریق به سرعت به دیگر نواحی این مرکز سرایت کرده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشته است گفت: علت چگونگی آتش سوزی مجتمع در دست بررسی واقدام است.

وی گفت: تمامی مراکز تجاری باید به سیستم اعلام حریق مجهز باشند تا در هنگام بروز چنین حوادثی آتش نشانی بتوانند به سرعت از محل حریق اطلاع پیدا کند.

شیرکوبیان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نیروهای ایستگاه های آتش نشانی اعزام به محل حادثه چه ساعتی در محل حضور داشته اند.

وی گفت : آتش نشانان به منظور خاموش کردن کامل آتش مجتمع کاوه لکه گیری تا ساعت 2 و 17 دقیقه بامداد درمحل حضور داشتند.