۱۰۰ درصد جمعیت روستایی مازندران زیرپوشش مراکز بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جلاهی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل با بیان اینکه هم اکنون هزار و۱۷ خانه بهداشت و مراکز درمانی روستایی در مازندران فعال است، افزود: ساخت ۱۲خانه بهداشت روستایی در استان در حال ساخت است که تا پایان امسال بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده هم با جدیت در تماتی روستاها وشهرهای کمتر از ۲۰هزار نفر جمعیت مازندران نیز در حال اجراست، تصریح کرد: بر اساس بخشنامه جدید اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای کمتر از ۵۰هزار نفر جمعیت استان هم اجرایی خواهد شد.

وی به وجود ۱۳۰ خانه بهداشت استیجاری در روستاهای مازندران اشاره کرد و ادامه داد: یکی از برنامه های دانشگاه علوم پزکشی مازندران ملکی کردن خانه های بهداشت در مازندران است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه سرانه بهداشتی این استان امسال ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت به مبلغ سرانه در این بخش اشاره ای نکرد واظهاربی اطلاعی کرد.

رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل هم در این مراسم با بیان اینکه مراکز بهداشتی و درمانی ونیز بیمارستانهای موجود درشهرستان حدود ۴۰۰هزار نفری آمل اکنون پذیرای بیماران ارجایی شهرستانهای محمودآباد، نور ومحمودآباد نیز است ، خواستار توزیع اعتبارات بیشتر بهداشتی به بیش از ۶۵۰ هزار نفر جمعیت مراجعه کننده این شهرستانها شد.

حمزه قاسمی با اشاره به اینکه با وجود اشغال کامل ضریب تختهای بیمارستانی در آمل با حجم بالای مراجعه کننده گان باید اعتبارات بهداشتی آن آفزایش یاید اضافه کرد: شبکه بهداشت ودرمان آمل به طور ویژه به دنبال تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تخته خوای تخصصی امام خمینی ( ره ) آمل است.

درپایان این مراسم حمزه قاسمی به عنوان رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل معرفی و محمد صادق زارع رئیس سابق تودیع شد.