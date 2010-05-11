دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشجو می پذیرد

دکتر حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دانشکده گاز و پتروشیمی با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: هم اینک مجوز پذیرش دانشجو در رشته پتروشیمی و مهندسی شیمی از سازمان گسترش گرفته شده است و به سازمان سنجش نیز اعلام شده است .

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: ساخت این دانشکده با زیربنای هشت هزار متر مربع از سال 82 و با اعتبار 40 میلیارد ریال آغاز شد که در سفر نخست هیئت دولت زیربنای طرح به 12 هزار متر مربع و اعتبار آن به 60 میلیارد ریال افزایش یافت.

تاجیک با بیان اینکه این دانشکده پذیرای دو هزار دانشجو خواهد بود، افزود: این دانشکده با مشارکت 50 درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 50 درصدی شرکت گاز ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این دانشکده از مجهزترین و پیشرفته ترین دانشکده های کشور است که برای تجهیز آن سه میلیون دلار هزینه شده است، گفت: علاوه بر پذیرش دانشجو در این رشته، رشته های آمار ریاضی، مهندسی برق با گرایش مخابرات، مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان و مهندسی منابع طبیعی گرایش میوه کاری نیز از مهرماه دانشجو پذیرش خواهد کرد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود: هم اینک چهار هزار و 199 دانشجو در 36 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف در این دانشگاه در حال تحصیلند.